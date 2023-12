A színes késő délután ugyanis egy meglepetést is magában foglalt a hosszú évtizedek óta a kanizsai vívás motorjának számító edzőjük, Kiss György felé. Miként a szervezők fogalmaztak, a kanizsai vívósport nagy öregje idén töltötte be a 80. életévét és három szervezet, a Nagykanizsai Városvédő Egyesület, a Vivere Alapítvány, valamint az NTE 1866 Vívószakosztálya is köszönthette a sportszakembert. A születésnapos Kiss Györgyöt a köszöntő szervezetek nevében Zsolnai Tamás klub-, és Cserti Tibor „városvédő” elnökök méltatták amellett, hogy természetesen a vívó növendék gyermekek pedig ünnepi műsort is prezentáltak.