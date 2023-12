Tegnap a zalaegerszegi Belga Étteremben tartották meg az idei rendezvényt, melynek kezdetén Szekeres Szabolcs, az MLSZ ZVI igazgatója ismertette 2023. történéseit. Ezt követően Kovács Tamás, a ZVI társadalmi elnöke köszöntötte a megjelenteket, és néhány szóban ő is értékelte a múlóban lévő évet.

Ezek után adták át az elismerést, melyet 2023-ban hárman kaptak meg.

Elsőként Balogh Gabriella, az MLSZ elnökségi tagja. Az indoklás szerint Zalaegerszegi kötődése okán az MLSZ elnökségben végzett munkája nagyban hozzájárul a megye labdarúgásának fejlődéséhez. Figyelemmel követi és a testületben képviseli is a zalai futballt. Többek között az ő erőfeszítéseinek is köszönhető, hogy a ZTE FC női szakága Kiemelt Képzési Központ lett. Valamint közreműködött abban is, hogy a két andráshidai labdarúgóklub körzetközponti besorolásának elvesztése után a megyének nem kellett lemondania a státuszról, így pedig nem kellett attól tartani, hogy több zalai egyesület utánpótlás-nevelése is szinte ellehetetlenül.

– Sokan talán nem tudják, hogy Zalaegerszegen születtem, s most valóban meghatódtam, hogy szűkebb hazámban ilyen elismerés ért – mondta a díj átvétele után Balogh Gabriella. – Örülök, hogy az MLSZ elnökségében képviselhetem a vármegyét, mindig is zalai maradok. A futball csapatjáték, az elnökségben is igyekszünk ekként működni és ezt kérem önöktől is.

A következő díjazott, Kárpáti István, a Semjénháza SE elnöke 2001 óta vesz részt aktívan a falu labdarúgócsapatának vezetésében. Preksen Lászlóval együtt érkeztek az egyesülethez, amikor az a városkörnyéki bajnokságban pont nélkül állt a tabella alján. Innen egészen a megyei első osztály bajnoki címéig (2008, 2010) vezetett az út. 2011-ben lett az egyesület elnöke, mellyel 2023-ban újabb bajnoki címet ünnepelhettek.

Harmadikként Németh Ferenc, az FC Nagykanizsa létesítmény és technikai vezetője következett, aki a klub 2003-as megalakulása óta annak alkalmazásában áll. Az eltelt 20 év alatt volt többek között utánpótlásedző, a Bozsik Egyesületi Program alközpontvezetője, jelenleg pedig az FC Nagykanizsa Körzetközpont operatív vezetője és a Bozsik Intézményi Program nagykanizsai körzetszervezője is.

A kanizsai labdarúgás megkerülhetetlen szereplője, áldozatos munkája nemcsak az FC Nagykanizsának fontos, de a környező települések egyesületei is profitálnak belőle.