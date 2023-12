Két pont az előnye a teskándiaknak a második Zalaszentgróttal szemben, és öt a harmadik Csesztreg előtt. Az, hogy ilyen jól sikerült az ősze a teskándiaknak nem feltétlenül meglepetés, hiszen mint a nyáron kinevezett Deák Ádám vezetőedző elmondta, a klub vezetése az első négy hely valamelyikét tűzte ki célul a csapat elé. Deák Ádám az NB III-ban is a csapat mellett volt, a technikai vezetői teendőket látta el, miközben a Teskánd II. csapatát a megyei másodosztályban irányította. A közeg tehát közel sem volt ismeretlen számára. De nézzük, ő miként látja azt, hogy ilyen jól sikerült az őszük, és nem volt-e rizikó egy ilyen átalakulás után leülni a kispadra.

– Mindössze négy ember maradt az NB III-as szezon után a keretben – állapította meg Deák Ádám. – Csapatot kellett építeni, és már itt szeretném leszögezni, hogy Mándli Péterrel közösen vezetjük az együttest, aminek kialakítása is egy közös munka volt. Függetlenül attól, hogy jómagam, mint vezetőedző szerepelek a jegyzőkönyvekben, a klub vezetése Péterrel együtt közösen kért fel a csapat irányítására. Mindketten kihívást láttunk a feladatban, hiszen ránk volt bízva a keret kialakítása. Sok csapat egy-egy kiesés után nem ritka, hogy összezuhan, mi viszont mindenképpen azt szerettük volna, ha erős csapatunk marad. Olyan játékosokat igazoltunk, akik korábban is a megyei bajnokság élcsapataiban szerepeltek, és fontos kiemelnem, hogy az általunk vezetett megyei II-es csapatunkból öt játékost hoztunk át, akik valamennyien helyi futballisták. Összességében persze nem lehetett előre megmondani a teskándiak esetében sem, hogy ez a fajta átalakítás miként sül el. A számok viszont azt mutatják, hogy jól sikerült megtalálni az egyensúlyt. A Teskánd 9 győzelemmel, 4 döntetlennel, és vereség nélkül zárta az őszt, a második legtöbb gólt lőtte (37 gól), és a legkevesebb találatot kapta (11) a mezőnyben. A kérdés az volt Deák Ádám felé, hogy tényleg mindent így terveztek-e.

– Eleve jól sikerült a felkészülésünk, ezt mi is éreztük – állapította meg. – A Magyar Kupában kiestünk egy szoros csatában a Csorna ellen, viszont már akkor is a néhány nap múlva kezdődő bajnoki küzdelmekre koncentráltunk. A nyitó fordulóban ugyanis a Csesztreg vendégei voltunk, és tudtuk, hogy ez egy fontos találkozó lesz. Az ősz során a nehezebbnek ígérkező meccseinket letudtuk idegenben, viszont azért nem ment simán minden. Az első fordulóban az egyik húzóembernek szánt Csongár Péter megsérült, ő a teljes őszi szezont kihagyta. A Zalalövő ellen Baráth Martin esett ki, majd Szekeres Ferenc és Bedő Marcell, illetve Buzási Gábor is. Ők nem játszottak az utolsó hat fordulóban, és ennek tudható be az is, hogy az utolsó három mérkőzésünk döntetlennel zárult. Kissé elfáradt a társaság, de nagyra értékelem a csapat teljesítményét, hiszen öt ilyen játékos kiesése után is megőrizte a veretlenségét. Bravúrként fogom fel mindezt, a játékosok mind odatették magukat. Nagy erősítésünk lesz tavaszra, hogy az öt kiesett futballistánk közül négyen már a felkészülésre visszatérhetnek, és egy erősítést is tervezünk. A csapategységben rejlett az erőnk, mi nem egyszemélyes csapat vagyunk, ezért is oszlanak el a gólok a játékosok között. Gájer Péter 8 gólos, Szökrönyös Zoltán 7, de Boronyák Tamás és Németh Norbert is 6-6 gólos, akik a másodosztályból jöttek fel, előtte pedig a harmadosztályban játszottak. Szépen fejlődnek, hátul pedig stabilak vagyunk, ez is fontos.

Mindezek után a teskándiak bizakodva tekintenek a tavasz elé. Deák Ádám úgy fogalmazott, hogy ebből a pozícióból nagyon nem szeretnének már visszacsúszni, noha a bajnoki címet még nem lehet odaítélni nekik. Kétségtelen, hogy jó pozícióból várják a tavaszt, ráadásul a mezőny első fele azért jól láthatóan ellépett a többiektől.

– Szerintem erősödött a megyei első osztály, és a jelenlegi dobogósok között dőlhet el a bajnoki cím, de véleményem szerint még a Szepetnek is beleszólhat ebbe – vélekedett Deák Ádám. – Természetesen evés közben jön meg az étvágy. Az első helyen állunk, és innen nem nagyon akarunk visszacsúszni, és továbbra is az első három helyen akarunk végezni.

Érdekes helyzetben van a Teskánd. Olyan csapat, amely tavaly még magasabb osztályban szerepelt, de onnan búcsúzni kényszerült. Felvetettük mindezt Deák Ádámnak is, hogy mondja el véleményét, melyik jobb: az NB III-ban a mezőny végén lenni, vagy a megyeiben a mezőny elején.

– Minden játékosnak fontos a sikerélmény, hiszen mindenki győzni akar – szögezte le a szakvezető. – Én az NB III-as szezonunkat is jónak értékelem, hiszen rengeteg tapasztalatot szereztünk. Jó játékosok, jó csapatok ellen léphettünk pályára, amiből profitáltunk. Persze a sikerek elkerültek bennünket, és a sikertelenséget a nézők is nehezebben emésztik meg. Úgy érzem, a Teskándnak jelenleg a megyei bajnokság a legjobb megoldás, gondolok itt a település lélekszámára és a lehetőségekre. Azonban profitáltunk is az NB III-ból, hiszen a létesítményünk fejlesztése megtörtént. A jövőben fontos lesz továbbra is, hogy minden évben építsünk be legalább egy helyi fiatalt a csapatba, hiszen vannak idősebb futballistáink is, akik kezdenek kiöregedni. Mindenképpen azt szeretnénk, hogy hosszú távon ütőképes csapatunk legyen Teskándon.

Visszatérve az őszre, a szakvezető szerint a legnagyobb sikerüket a Semjénháza elleni idegenbeli sikerrel (1-0) érték el, hiszen régen nyertek már ott, ráadásul az 5. forduló után azzal a győzelemmel léptek fel az első helyre, amit már meg is őriztek az ősz végéig. A legjobb játékot pedig szerinte a Hévíz elleni idegenbeli 1-4-nél mutatták, amikor minden összejött nekik a pályán.