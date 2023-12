Sem a helyszín, sem pedig a szereplők megválasztása nem véletlen. Damina László, a Hévíz SK szakmai vezetője volt ugyanis az, aki egyszer bekéredzkedett a sármelléki iskola testnevelés órájára, és akkor látta meg játék közben az akkor 9 éves Horváth Krisztofert és egyből feltűnt neki az ügyessége. A hallgatóság soraiban ott volt Kocsis Norbert, Király Gyula és Berta András, Pacsi Bálint, akik egykoron a nevelő edzői voltak a labdarúgónak, aki 2011. és 2013. között volt a Hévíz igazolt labdarúgója. Ezt követően a ZTE FC utánpótlásába került és ott is tehetségével hívta fel magára a figyelmet. Már 16 évesen bemutatkozott a felnőtt csapatban, amely akkor az NB II-ben szerepelt. Az egerszegiektől igazolta le az akkor olasz I. osztályú SPAL és a Serie A-ban is bemutatkozott, majd a Torino labdarúgója lett, és jelenleg is oda köti a szerződése. Kölcsönben játszott Szegeden és a DSC-ben, jelenleg a Kecskemét csapatának a tagja.

A kedd esti rendezvényt Papp Gábor, Hévíz polgármestere nyitotta meg, és több volt ez, mint egy közönségtalálkozó, hiszen nagyon sok fiatal labdarúgó foglalt helyet a nézőtéren. Damina László elmondta, hogy a Hévíz SK fennállása óta egyik legnagyobb sikerének tekinti, hogy a saját utánpótlás-képzéséből egykori játékosa, aki náluk kezdte gyerekként a pályafutását, eljutott a legmagasabb szintig: a Keszthelyen született, Szentgyörgyváron nevelkedett Horváth Krisztofer 21 évesen már kétszeres magyar válogatott.

A teltházas rendezvényen felelevenítették a kezdeti lépéseket, Horváth Krisztofer pedig betekintést adott a szakmai és hétköznapi életébe, valamint új hobbijáról, a sakkról is beszélt. Amiről úgy érzi, segít neki az előregondolkodásban, hogy továbbra is váratlan meglepetéseket tudjon okozni az őt egyre szorosabban, figyelmesebben őrző védőkkel szemben. Elmondta: nagyon sokat köszönhet az eddigi pályafutása során őt támogató, szerető személyeknek. Beszélt tetoválásairól is, a bal lábán látható, nagymamáját ábrázoló rajzról is. Ő volt az, aki lelkesen, időt nem spórolva vitte őt minden edzésre Hévízre. Beszélt kiváló lövőtechnikájáról, aminek alapja a bátorság, s a gyerekkori sok gyakorlás. Még nem hagyott ki 11-est, a titka mindig az, hogy kivár. Miután elindul a labda felé, végignézi a kapust, s az utolsó pillanatban dönt csak, hogy hova lő.

Horváth Krisztofer jó döntéseknek nevezte az eddigi csapatválasztásait, mindig sokat tanult a társaitól, akik segítettek neki abban, hogy jobbá váljon. Örül, hogy Olaszországban is profiskodhatott, ahol megtanult olaszul, így a jelenlegi szövetségi kapitánnyal jobban megértik egymást, mint magyarul... Fontosnak tartja, hogy olyan helyen tud jó teljesítményt nyújtani, ahol őszinték és egyenesek az emberek vele. Üzenete a fiatal tehetségeknek, hogy "ne változzatok meg, mindig maradjatok olyanok, mint amilyenek most vagytok. Élvezzétek, szeressétek a játékot!".

A közönség soraiból is sok kérdést kapott, melyekre az őt jellemző szerénységgel válaszolt. Célja, hogy továbbra is jó teljesítményt tudjon nyújtani, gólokat tudjon lőni a tavasszal a Kecskemét csapatában, s akkor valóra válhatna az álma, hogy a Marco Rossi vezette magyar labdarúgó-válogatottal ott lehessen a nyári, németországi Európa-bajnokságon.

Damina László a Hévíz SK nevében sok szerencsét kívánt Horváth Krisztofernek céljai eléréshez, s ahogy mondta, továbbra is érdeklődve figyelik a pályafutását. A beszélgetést követően megrohanták Horváth Krisztofert az autogramot kérő gyerekek és felnőttek. Rengeteg közös fotó készült.