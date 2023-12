A Hydrocomp Kft. neve nem ismeretlen az egerszegi közéletben, hiszen harminc éve része már a város gazdasági életének a főként mélyépítési szegmensben sikeres vállalkozás. Itt, ezen a ponton akad is párhuzam, hiszen a Zalaegerszegi Judo SE is éppen harminc éve működik ebben az egyesületi formában. Varga Zoltán, a ZJSE elnöke a hétfői megállapodás alkalmából tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a költségeik nagy részét a versenyeztetés teszi ki, emiatt is fontos, hogy a Hydrocomp Kft. is csatlakozott a támogatóik sorába.

Ifj. Nagysolymosi Sándor, a ZJSE vezetőedzője, korábbi válogatott cselgáncsozó megerősítette, hogy versenyzőik fejlődésében nagy segítség egy ilyen támogatás. Eredményeikről elmondta, hogy az idén 11 országos bajnokságon vettek részt, kilenc bajnoki érmet szereztek sportolóik és van négy korosztályos válogatott sportolójuk.

A Hydrocomp Kft. ügyvezető-igazgatója, Dormán László úgy fogalmazott, hogy tevékenységük ezer szállal kötődik Zalaegerszeghez és térségéhez, így kötelességüknek érzik, hogy a társadalmi szerepvállalásból se maradjanak ki. Az egészségügy, a kultúra és a sport területén is jelen vannak szponzorokként.

– Azért is örömteli számomra ez a judoklubbal kötött megállapodás, mert rengeteg fiatal van az egyesületben és az ő fejlődésüket támogatni mindig hálás feladat. Nagyon remélem, hogy ez a támogatás nagyban segíti majd a szakmai munkát és még több sikert eredményez a klubnak – mondta Dormán László.