Végül nem sikerült a vonal felett maradni, hiszen a Mezőkövesd pontot szerzett a Puskás FC otthonában, így azonos pontszámmal ugyan (15), de a kövesdiek telelhetnek a 10. helyen, a ZTE FC pedig a tizenegyediken (csak a rend kedvéért: sereghajtó a Kisvárda 14 ponttal). A pillanatnyi állás szerint nagy eséllyel e három együttes közül kerül majd ki a későbbi két kieső, de a lemaradás például csak 6 pont a Kecskemét, Újpest kettőssel szemben, ami bőven ledolgozható... Számolgatni persze addig nem érdemes, amíg nem jönnek az eredmények, s ebből a szempontból a ZTE FC vasárnap a Groupama Arénában nem tudott hozzátenni saját eredménysorához. Márton Gábor vezetőedző a találkozó után hiányolta a bátrabb játékot, ami reális értékelés volt a részéről, de az is igaz, hogy jelenleg semmilyen szempontból nincs egy súlycsoportban a két együttes. Ráadásul egy győzelemre „felajzott” Ferencváros volt a vasárnapi ellenfél, hiszen öt meccs óta nem nyert idehaza a címvédő és a hatodikon, pláne hazai környezetben ezt már nem szerette volna elmondani magáról... Ezekből kiindulva, a ZTE szempontjából azért olyan nagy tragédia nem történt a mostani vereséggel...A találkozó képe is ezt mutatta, biztosan nyert az FTC. Ezen nem lehet vitatkozni és nem is kell.

A ZTE FC számára most már fontosabb, hogy előre tekintsen. Nehéz tavaszra készülhet, de nem reménytelenre. Sallói Istvánnal, a ZTE FC sportigazgatójával röviden már szót váltottunk a felkészülésről is.

-Most mindenki pihenőre vonul, de január negyedikén megkezdjük a munkát - mondta Sallói István. - Itthon készülünk, majd aztán január tizennégy és huszonegyedike között Ciprusra utazunk edzőtáborba. Egyelőre nehéz megítélni, hogy mennyiben változik majd a keretünk. Télen nehéz igazolni, sokkal könnyebb kölcsön venni játékost. Nekünk most nem igazolni kell, hanem erősödni, ez a legfontosabb. Már most ezen dolgozunk a szakmai stábbal egyetértésben, hogy mely posztokra szeretnének játékost hozni.

Nem csak érkezők, távozók is lehetnek. Az már eldőlt, hogy az észak-macedón Daniel Milovanovikj és a szezon közben érkezett Todor Todoroski távozik a csapattól, de mások is esetében is lehet hasonló opció. Akár kölcsönadással is, például Senkó Zsombor esetében - Salló István elmondása szerint - is megnézik, hogy fiatal és tehetséges kapusuk fejlődése szempontjából mi lenne a legjobb megoldás.