Zalakerámia-ZTE KK - DEAC 73-71 (19-17, 21-22, 13-18, 20-14)

Zalakerámia Sportcsarnok, 1250 néző. Jv.: Cziffra, Frányó, Major.

ZTE KK: Hicks 20, Csátaljay 2, Keller 8, Lekunas 6/6, Ostojic 12. Csere: Tóth 5, Németh 2, Csuti 7/3, Mishula 11/6. Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

DEAC: Edwin 22/6, Drenovac 18/9, Hőgye 5/3, Buckles 1, Buljevic 4. Csere: Mócsán 16/9, Williamson 5, Ságodi, Neuwirth. Vezetőedző: Andjelko Mandic.

Kipontozódott: Buckles (32.), Buljevic (38.).

A DEAC a szezon során eddig négyszer játszott idegenben, s ezek közül csak egyszer érte el a 70 dobott pontos határt - akkor pedig nyert is, Pakson (61-70). Ez alapján nem rajzolódott ki félelmetes ellenfél képe, bár a hajdúságiak a ZTE-vel azonos győzelmi mutatóval (5/4), őket egy hellyel megelőzve, a 4. pozíciót foglalták el a tabellán a forduló előtt.

Szokatlanul jól kezdett a ZTE (3. p.: 8-2), és lehetett volna még sokkal rózsásabb is a helyzet, de három triplakísérlet is kimaradt hajszállal. Jól védekezett a házigazda, ennél csak a játékvezetői szemlélet volt szigorúbb, Csátaljaynak 5 perc alatt össze is gyűlt három személyi hibája. A zalaiak jól zavarták meg a debreceni játékosokat, labdákat is szereztek, a szapora vendég faultok (7) után járó büntetőket pedig elég jó százalékkal (8/10) értékesítették (9. p.: 19-11). Az ellenfél az első negyed utolsó percében bedobta első két hármasát, újra szorossá téve az állást. A második tíz percet kezdő DEAC rögtön egyenlített, Mishula és Ostojic viszont válaszul azt csinálta, amiben a legjobb: előbbi hármast dobott, utóbbi a palánk alatt ziccerezett. Aztán jött még Hicks remek betörése is, de a Debrecen nem szakadt le, mert javult a támadójátéka (15. p.: 28-26). A vendégek a vezetés átvételéért is támadhattak, de nem jártak sikerrel. A hazai csapat játékából újra nagyon hiányoztak a távoli kosarak, majd Csuti (aki előtte, az U20-as meccsen 50 pontot szerzett) bevágott egy triplát (18.p.: 36-31), de a DEAC sokkal jobb volt ebben a műfajban és élt is vele. A vendégek a 19. percben először vezettek (38-39), a ZTE elbizonytalanodott a félidő végére. A hazaiak büntetőkkel kerültek újra előnybe a nagyszünetre, bár négyből csak kettőt értékesítettek (40-39).

A DEAC az első félidőben jóval hatékonyabb volt távolról (6/12), mint a a ZTE KK (3/11), a statisztikában itt lehetett felfedezni a legmarkánsabb különbséget. Zalai oldalon Csutinak remek számai voltak: mezőnyből 4/5, közte egy tripla, 4 lepattanó és mindez alig 9 perc alatt. Lepattanózásban a hazaiak 19-13-ra vezettek, és nyilvánvaló volt, hogy nagyon nehéz második félidő vár rájuk.