A zalaiaknak, még a dobogóra sem sikerült felkapaszkodniuk, így a 4. helyen zártak, s régóta nem fordult elő velük hasonló, vagyis, hogy ne telelnének dobogós helyen. A gyenge bajnoki szereplésre az Európa-kupában megszerzett második hely jelent vigaszt, a BL-ből viszont kettős vereséggel búcsúztak a zalaiak, a nyolcaddöntőben az ősi rivális Szegedi TE jobb volt a ZTK FMVas-nál.

– Nem volt szerencsés a sorsolásunk, a három rangadóból kettő mindjárt a bajnokság elejére esett, amikor még nem voltunk igazán formában - értékelt Fehér László edző. - Aztán görcsösen játszva, a harmadikat a Szeged ellen is elvesztettük hazai pályán. Edzői pályafutásom során már sok mindent megéltem, de arra nem volt példa, hogy mindhárom rangadót hazai pályán elveszítjük. Az, hogy mitől alakulhatott így, ez számomra is talány. Sajnáltam a játékosokat, mert ennél többre képesek. Az első elvesztett rangadó után valahogy nem tudtunk kijönni a hullámvölgyből. Keressük az okokat, hogy a hibákat kielemezve előre tudjunk lépni. Tisztában vagyunk vele, hogy nagyon kemény tavaszi idény vár ránk. Minden évben a dobogó a cél, és most is szeretnénk felkapaszkodni rá, azonban ehhez már bravúrokra is szükség lesz.

Az őszi idényben - a játékosok szemszögéből nézve - mindenkinek akadtak hullámvölgyei, ami hozzájárult a gyengébb szerepléshez. A hullámzó teljesítmény amúgy is végigkísérte a csapatot az ősz során. A mérkőzések során akadtak jó teljesítmények, de sajnos rosszak is. Hullámhegyek és hullámvölgyek váltogatták egymást, márpedig így nem jöhetett össze a jó szereplés. Szakmai szempontok sem segítették a ZTK FMVast. Nem tartják jónak a hosszú szünetet és a kevés mérkőzésszámot. A bajnokság csak január végén folytatódik, az egerszegiek álláspontja szerint rájátszásra, vagy harmadik körre lenne szükség, hogy ne legyen ilyen hosszú szünet bajnokság közben. Jó lenne a több mérkőzés, vélte Fehér László, úgy is, mint a magyar férfi tekeválogatott szövetségi kapitánya. A hosszú szünetek alatt ugyanis nehéz fenntartani a versenyszellemet.

- Sajnos kiestünk a Bajnokok Ligájából, búcsúnkhoz nagyban hozzájárultak a sérülések is - folytatta értékelését Fehér László. - Tavaszra tehát számunkra marad a hazai bajnokság, a Szuperliga, és továbbra is szűk kerettel dolgozom, hiszen mindössze hét felnőtt játékos áll rendelkezésemre. Az előrelépéshez az is kell, hogy a sérülések elkerüljenek minket. Természetesen szeretnénk felkapaszkodni a dobogóra, hogy a csapat elé kitűzött célt teljesítsük. Ehhez kell most már egy kis szerencse, és játékosaim vagánysága is, hogy egyfajta csak azért is hangulatban lépjenek pályára, és megmutassák, hogy ki a legény a gáton. Ha összejönnek tavasszal a bravúrok, akkor biztosan ott lennénk a dobogón, de ehhez kellenének még a keresztbeverések is. Ősszel három rangadót vesztettünk hazai pályán, tavasszal ennek a fordítottja is megtörténhet. Egy biztos, mi nem adjuk, nem adtuk fel és érmet akarunk nyerni a Szuperligában.