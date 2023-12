Borsos József, a ZTE ZÁÉV elnöke szóvá is tette a kevés mérkőzésszámot, de a szövetségben süket fülekre talált. A bajnokságban pedig tették a dolgukat az egerszegi hölgyek, hiszen jónak mondható őszt produkáltak. Az első helyezett Ipartechnika Győrrel azonos pontszámmal a második helyen zártak.

– Több éven át hangsúlyoztam, hogy kevesen vagyunk, igaz, a mostani idényre sem lettünk többen, ráadásul fiatal tehetséges játékosunk, Fábián Adelin eligazolt a Ferencvároshoz - kezdte értékelését Baján János edző. - A bajnokság előtt leültünk a csapat tagjaival, és átbeszéltük a tavalyi idényt. Azt, hogy az ott elkövetett durva hibákat nem követjük el ismét. A mezőnyből mindössze egy csapat lóg ki lefele, a Rákoshegyi VSE II., a többi együttes bárhol, bármire képes. Bíztunk magunkban, tervünk részben sikerült, részben nem. Ősszel a Balatoni Vasas elleni találkozó volt a mélypont, ott nagyon gyengén játszottunk és ki is kaptunk. Az idény első felében aztán ez volt az egyetlen vereségünk. Ennél már csak a tavalyi bajnok Ipartechnika Győr elleni döntetlenünk volt fájóbb, mert megnyert mérkőzést engedtünk ki a kezünkből. A többi találkozót hoztuk. A bravúr kategóriájába tartozik a Ferencváros legyőzése hazai pályán, és a Rákoshegy első csapata elleni idegenbeli sikerünk. Elégedett vagyok összességében a csapat teljesítményével.

A ZTE ZÁÉV az ősz során csapatként is jól teljesített, és sokat jelentett számukra egykori játékosuk, Horváth Katalin visszatérése, akivel emelkedett a csapat játékereje. Szezon közben érkezett vissza a csapathoz Molnár Anikó, akinek nagy köszönet jár, mert beugróként is jól teljesített. Az utolsó mérkőzésen a Rákoshegy elleni teljesítményével hozzájárult a győzelemhez.

– A tavalyi negyedik helyünk alapján nem járt a nemzetközi kupaszereplés - folytatta Baján János. – A hazai szövetség viszont felkérhetett volna minket az indulásra, de nem tette. Talán jobb is, mert éppen akkor, amikor zajlottak a nemzetközi kupák, mindössze hat játékosom volt... Bevallom, utólag örültem, hogy nem indultunk, hiszen nagyon kockázatos lett volna.

Mint megtudtuk, a hosszú téli szünetet egymás közötti házibajnoksággal igyekeznek áthidalni. Valamilyen úton-módon „meccsben” kell tartani az együttest Baján János edzőnek. A Magyar Kupa erre kevesebb lehetőséget ad, mivel a csökkentett létszámmal zajlik. Az első mérkőzésen az egerszegiek kikaptak a Ferencvárostól, de megmaradt az esély a továbbjutásra. A visszavágót 2024-ben rendezik meg Egerszegen.

- Jó pozícióból várjuk a tavaszt - állapította meg Baján János. - Egy biztos, nem szabad elhinnünk már, hogy másodikak vagyunk, és tavasszal minden könnyebb lesz. Győrbe utazunk, a FTC-nél is vendégeskedünk, a Rákoshegy VSE I. számú csapata pedig hozzánk látogat. Nagy szükség lesz a maximális koncentrációra, valamint a jó csapatteljesítményre. A formaingadozások sem férnek bele, és azok a hibák, amiket elkövettünk az előző szezonban, nem jöhetnek elő újra. A második helyezést jó lenne megőrizni, de én titkon reménykedem benne, hogy koncentrált, egységes csapatjátékkal akár az aranyérmet is megszerezhetjük- zárta mondandóját Baján János.