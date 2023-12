Locke-ot itt Keller Iván és a csúszós parketta akadályozta meg a pontszerzésben

Fotó: Karnok Csaba/hunbasket.hu

Az alapszakasz 14. fordulójára egyik csapat kerete sem volt teljes – ahogy egy hete is, a Szegedből az irányító Ryan Woolridge, a ZTE-ből pedig Tomas Lekunas hiányzott. A hazaiak helyzete látszott nehezebbnek, hiszen a meccset tulajdonképpen két cserével csinálták végig és a kispadról csupán 4 pont érkezett náluk, míg zalai oldalon ugyanez a szám 22 volt, illetve Lubomir Ruzicka, a vendégek vezetőedzője felhívta a figyelmet még egy fontos körülményre:

– Lassan, agresszivitás nélkül kezdtünk, majd becseréltem Németh Ákost, aki nagyszerű munkát végzett. Ő védekezett Noah Locke-on, aki a folytatásban csak 5 pontot szerzett. Ákos változtatta meg a meccs menetét, ezt követően működött a játékunk, sok könnyű kosarat dobtunk.

A zalai siker legfőbb letéteményese pedig így értékelt:

– Nem volt szép mérkőzés. Az elején hagytuk játszani a Szegedet a saját stílusában, átfutottak rajtunk, nem volt sem védekezésünk, sem pedig támadásunk. A második negyedben aztán feljavultunk hátul és a hazaiak csak hat pontig jutottak. Nagyszünet után volt egy kétperces leolvadásunk, megint hátrányba kerültünk, de meg tudtuk oldani ezt is. Rossz széria után jöttünk ide, boldog vagyok, hogy nyertünk.

Az egerszegi nyilatkozók nem feledtek el megemlékezni a szurkolókról sem, akik 2023 utolsó meccsének kedvéért átutazták az országot, hogy buzdíthassák a csapatot.

A hazaiak Zalában is jól ismert edzője, Nikola Lazics szerint is megérdemelten nyert a ZTE. A tréner kiemelte saját nehézségeiket, illetve felhívta a figyelmet arra is, milyen szoros a tabella közepe: egy-egy siker, vagy kudarc után több helyezésnyit mozdulhat az adott csapat.

A játéktudást tekintve is közel vannak egymáshoz a mezőny tagjai, ennek köszönhető a sok meglepő eredmény, mint ebben a fordulóban is a Körmend kaposvári veresége, a Paks sikere a Szolnok ellen – vagy a ZTE győzelme Szegeden. Ami remek lezárása volt a 2023-as évnek.

További eredmények: Pécs–Falco 66-96, OSE-Lions–DEAC 78-81, Sopron–Kecskemét 68-61, Kaposvár–Körmend 101-81, Paks–Szolnok 92-86, Honvéd–Alba Fehérvár 89-91.