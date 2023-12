A kosárlabdát, de összességében a zalai sportéletet követők előtt már ismert, hogy a Zalakerámia ZTE KK szombaton kikapott a tabellamásodik Alba Fehérvár otthonában (103-76). Az eredmény gyakorlatilag „borítékolható” volt annak tudatában, amilyen kerettel a ZTE KK ki tudott állni Székesfehérváron. Lubomir Ruzicka együttese elfogyott szombatra, hiszen olyan betegséghullám érte el, amire előre nem lehetett felkészülni.

Ennek ismeretében még jól is jön, hogy a Zalakerámia ZTE KK a szerdára kiírt Bp. Honvéd elleni hazai találkozóját már korábban két nappal későbbre rakatta, de persze akkor még nem tudhatták az egerszegiek sem, hogy ilyen helyzetbe kerültek. Pénteken még a halasztás lehetősége is felmerült, igaz, annak kicsi volt az esélye...

- A játékosok ma mennek vissza az orvoshoz, s állapotuktól függ, hogy mikor kezdhetik el az edzéseket, de nagyon bízunk benne, hogy minél előbb - ezt Bencze Tamás, a ZTE KK szakmai igazgatója osztotta meg velünk, amikor hétfőn a betegeik állapotáról kérdeztük. - Voltak, akik egész héten betegek voltak, de például Danilo Ostojic és Tóth Ádám pénteken kezdte magát rosszul érezni. Akkor abban bíztunk, hogy szombatra talán jobban lesznek, de belázasodtak, így ők sem utaztak velünk el Fehérvárra.

Kettejükön kívül Németh Ákos és Csátaljay Péter hiányzott, hogy aztán Tomas Lekunas a a szombati mérkőzés harmadik percében lesérüljön. Mint megtudtuk, a szalagjai sérültek, így Bencze Tamás is úgy nyilatkozott vele kapcsolatban, hogy szinte biztosan nem tud majd pályára lépni pénteken. Ott lesz viszont a pályán az új szerzemény, Jeremiah Paige, aki az Alba ellen még nem játszhatott, de most már valamennyi papírja megérkezett.

Az elkövetkező napokban tehát amiatt is szoríthatnak az egerszegiek, hogy térjen vissza minden játékosok, és főleg, hogy mások most már ne essenek ki. Lubomir Ruzicka a vereség ellenére is dicsérte a csapat fiataljait, akik Fehérváron helyt álltak. Különösen Csuti Kornál játszott jól, a center bizonyította, hogy akár még több percet a pályán töltve is lehet vele komolyan számolni.

Pénteken a ZTE KK úgy léphet pályára hazai pályán, hogy a 13. forduló többi mérkőzését már lejátsszák szerdán és csütörtökön. A Magyar Kupa-részvétel szempontjából is fontos játéknap következik, ami érvényes a teljes mezőnyre. Az alapszakasz első körének végén az első nyolc csapat kerül majd összesorsolásra a kupacsatákra. A ZTE KK szinte biztos, hogy ott lesz az MK-ban, de persze ennek megerősítéshez pénteken le kell győzni a Honvédot.

Addig pedig szurkolni kell, hogy most már ne álljon elő hasonlóan váratlan helyzet, mint a legutóbbi forduló előtt.