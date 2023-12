FC Nagykanizsa–Pápai ELC 0-1 (0-1)

Nagykanizsa, 30 néző. Vezette: Tóth K.

FC Nagykanizsa: Szabó Zs. - Balassa D., Kaszás, Molnár II R., Domján-Köröcz, Farkas Cs., Gergelics, Sóstai, Szollár, Németh P., Nagy-Fáró. Edző: Benedek József.

Gólszerző: Buzdor (37.).

Az esztendő utolsó hónapjához igazodott az időjárás minden szélsőségével, hiszen a széllökéseket ónos eső kísérte, így már az sem volt elhanyagolható tény, hogy a kanizsai műfüvesen a női csapatok egyáltalán folyamatos játékra törekedhettek. A Pápának mindenképpen győzni kellett, hogy esélye maradjon őszi első lenni, így elizgulta a találkozó elejét, a Kanizsa pedig ezt kihasználva igyekezett kijönni a szorításból. A védekezés és a középpálya is tette dolgát, fejben is igyekeztek a maximumot hozni a vendéglátók, ami a kellő koncentrációt illeti. A Pápa csapata azonban kihasznált egyetlen megingást az első félidőben, s ez el is döntötte végül a mérkőzés kimenetelét a javukra. Az őszi elsősége így sem jött össze, hiszen a PMFC is nyert.

Benedek József: „Nyolcadik helyen zártuk a félszezont, s a második felvonást úgy játszhatjuk, hogy a gyengébb csapatok majd hozzánk látogatnak. Az idei utolsó bajnokinkon jól helyt álltak a lányok, beleálltak a találkozóba.”

A női NB II Nyugati-csoportban szereplő ZTE FC ebben a fordulóban szabadnapos volt.