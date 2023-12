Úgy tűnik, a kék-fehérek a Kaposvár és a Paks elleni váratlan vereségek után megint felszálló ágban vannak, hiszen győztek Sopronban, majd most idehaza is. Utóbbi sikerre ráadásul jó szívvel lehet majd emlékezni később is, mert nagyot küzdve, egylabdás meccsen kaparintotta meg azt a ZTE.

A hazaiak vezetőedzője, Lubomir Ruzicka a meccs utáni sajtótájékoztatón türelmet kért csapatának. Emlékeztetett, hogy még csak három hónapja vannak együtt (mondjuk ilyen gondjai a magyar mezőny többi tagjának is lehetnek), illetve beszélt az újra nem optimális kerethelyzetről: Tóth Ádám játéka bokasérülés miatt bizonytalan volt (ezért játszott csak 18 percet, de így is belefért a részéről a végén két döntő labdaszerzés), Németh Ákos a múlt héten nem edzett, illetve beteg volt Quinton Green is, aki emiatt a padon ülte végig a szombat esti találkozót.

Az elmúlt hetek gyengébb eredményei miatt valóban felerősödtek a kritikai hangok a ZTE KK-val kapcsolatban, de az igazság az, hogy a DEAC elleni meccsen példásan, igazi szurkolóként viselkedett a publikumnak az a része is, ahonnan amúgy (túl) gyakran érkezik (elhamarkodott) kritika. A drukkerek ezúttal a legnehezebb pillanatokban bíztatták a leghangosabban a kék-fehéreket, a 73-71-es egerszegi győzelemben ez a segítség is benne lehet.

Így pedig most a zalaiak kicsit nyugodtabban készülhetnek az alapszakasz első felének utolsó három fordulójára. A félidős tabella első nyolc helyezettje alkotja majd a Magyar Kupa mezőnyét, és a Zetének jelenleg 2 győzelemmel van többje, mint amennyit a 9-10. helyen az Oroszlány és a Kaposvár gyűjtött. Persze a teljes bizonyossághoz még legalább egy győzelemre szükség van.