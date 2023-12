Az itt élőknek és főleg a sportolóknak, hobbifutóknak felesleges elmesélni a szilveszteri futás történetét és kezdetét. Alighanem viszont mára ennél tágabb körben is ismert lehet a hegyimaraton múltja, hiszen az idei lesz a 29. alkalom, hogy az egerszegi Deák SZKI előtt december 31-én, a reggeli órákban felsorakoznak a résztvevők, hogy nekivágjanak az önmaguk választotta táv teljesítésének és ugyanide térjenek vissza.

1995. december utolsó napján 21 futó teljesítette az akkor egyedüli maratoni távot, rá egy évre már többen lettek, majd újabb egy esztendővel később még többen, és ez így ment tovább, s lett egyre népszerűbb ez a verseny. Újabb távok jelentek meg a kiírásban, hiszen igény volt az év végi testmozgásra, de nem mindenki van felkészülve mondjuk a 40 km-es futásra. Előbb százan, majd még egyszer ennyien lettek és folyamatosan nőtt az évek során az indulók száma. A csúcs 2019-ben volt, amikor ötszáz feletti résztvevőt regisztráltak. Aztán jött a covid-járvány, ami ezt az eseményt is érintette, de akkor sem szakadt meg a sorozat. Tavaly már ismét háromszáz volt a nevezők száma és az idén is három-négyszáz közötti futót várnak.

A szervezőktől megtudtuk, hogy az előnevezések már zajlanak és kérik is az indulni vágyókat, hogy lehetőleg online nevezzenek a versenyre. Azt is megtudtuk, aki esetleg szilveszterkor úgy ébredne, hogy kedvet érez a futásra, a helyszínen ő is nevezhet még... Az idén is négy táv közül választhat mindenki – vagyis 3,5, 10,5, 24,2, 40,9 km –, az online nevezettek a rajtcsomagokat december 23-án (10-20 óra között), 24-én (9-12), valamint 27-én (9-18) az egerszegi Decathlon áruházban is átvehetik, aki pedig lemaradna erről, ők a viadal napján kapják meg ezt a rajtszámaikkal együtt.