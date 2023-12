Huszonkilencedik alkalommal rendezte meg a TRIÓ-Egerszeg ZTC a népszerű Télapókereső Versenyt, s ahogy az elmúlt közel három évtized során, úgy a most is nagy népszerűségnek örvendő eseményen közel százan vettek részt a Csácsbozsoki Arborétumban. Noha a nevében verseny volt, mégis inkább egyfajta családi programként kellett tekinteni a télapókeresésre, amihez a téli táj nem is adhatott volna szebb körítést. A ZTC tagjai most is segítettek azoknak, akik a kézbe kapott térképen esetleg nehezebben találtak rá az elrejtett ajándékokra. A Mikulás is megérkezett aztán, hogy újabb ajándékok találjanak gazdára (képünkön).