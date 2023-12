Zalakerámia ZTE KK - Bp. Honvéd 91-94 (24-26, 21-23, 22-21, 24-25)

Zalaegerszeg, 1270 néző. Jv.: Goda, Győrffy, Farkas.

Zalakerámia ZTE KK: Hicks 25/6, Paige 4, Keller I. 5/3, Csuti, Ostojic 19. Csere: Csátaljay, Tóth Á. 18, Mishula 20/9, Németh Á., Szalay. Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

Bp. Honvéd: Brown 42/15, Djokovic 20/18, Wesson 8, Hajdu, Filipovic 8. Csere: Peringer 2, Kopácsi, Henry 11/3, Bazsó 2, Reizinger. Vezetőedző: Zlatko Jovanovic.

Kipontozódott: Tóth Á. (38.), illetve Wesson (34).

A héten az A-csoport 13. fordulójának mérkőzései voltak a programban. Egy kivétellel már hét közben megrendezték valamennyi találkozót. Az az egy kivétel a ZTE KK és a Bp. Honvéd péntek esti összecsapása volt, és az már eldőlt, hogy az egerszegiek ott lesznek a Zsíros Tibor férfi Magyar Kupa küzdelmeiben, hiszen az első nyolc között lesznek. Csupán egy kérdés maradt, hogy az 5., vagy a 6. helyen zárnak, de nem is volt kérdés, hogy melyiket választanák a kék-fehérek.

Természetesen a kedvezőbb helyezésnek egy pénteki győzelem volt az "alapja", és Tomas Lekunas kivételével mindenki harcra készen állt. A korábbi betegek visszatértek és immár bemutatkozásra készen állt az elmúlt héten igazolt amerikai Jeremiah Paige is. Sőt, azonnal a kezdő ötösbe jelölte őt Lubomir Ruzicka, a ZTE KK vezetőedzője. Megint az ellenfél kezdett jobban (0-7), de a ZTE esetében ez szinte már megszokott, úgyhogy a hazaiak első megoldandó feladata megint az ellenfél utolérése lett... Az látszott, hogy a Honvéd keményen "beleállt" a meccsbe, olyannyira, hogy 11-23-nál is azt láthatták a hazai nézők: csapatuk fut az eredmény után. Isiah Brown termelte a pontokat, a fővárosiak játékosa ha tisztán maradt, nem hibázott. A ZTE KK erre egy 11-0-s sorozattal válaszolt, és máris szoros lett az állás, de így is a Honvéd vezetett a negyed végén (24-26). A házigazda lendülete aztán megint alábbhagyott, igaz, Djokovic gyors egymás után bevert három triplája a másik oldalon azért sokat jelentett a Honvédnak (35-39). Ostojic és Tóth Á. erőteljes palánk alatti játéka kellett a ZTE KK-nak ahhoz, hogy tartsa a lépést, amúgy a többi poszton jobban teljesített az ellenfél, és a második negyedet is nyerte (45-49).

Hasonló mederben egy "nyögvenyelős" második félidő ígérkezett, de persze nem kellett törvényszerűnek lennie, hogy így is maradjon... Brown persze hármassal nyitott, meg Djokovic is, úgyhogy maradt a ZTE KK számára a kapaszkodás (49-55). Nem szóltunk még a ZTE új légiósáról, Paige-ről, aki bár próbálkozhatott, de nem tudott betalálni, úgyhogy addig nem tett hozzá a játékhoz. Hiába várták a hazai nézők, csak nem jött a fordulat a mérkőzésen, a sereghajtó ellen is szenvedett csapatuk, de nem volt még semmi sem veszve. Az, hogy ebben mennyit játszott közre a múlt heti betegséghullám, és az, hogy többen nem sokat edzhettek péntekig, már egy másik kérdés volt. Lassan letelt a harmadik negyed is, vezetett a Bp. Honvéd (63-67), de szó sem volt arról, hogy valami fergetegesen játszott volna. Paige büntetőből ünnepelhette első egerszegi pontjait, ezen a meccsen nem ő volt a főszereplő, sokkal inkább a másik oldalon Brown tűnt annak, aki 30 pontot szerzett 30 perc alatt. Kipontozódás nem fenyegette, Tóth Ádámot a ZTE csapatkapitányát viszont igen, hiszen négy személyivel vághatott neki az utolsó tíz percnek. Az egerszegiek továbbra is csak "ijesztegetni" tudták a Honvédot, beérni nem (70-73), egészen a 34. percig, amikor Hicks kosara már egerszegi előnyt hozott (77-76). Először vezetett a ZTE KK a találkozón, de hol volt még a vége... Mert nem tudta leszakítani ellenfelét a zalai csapat, és 13 másodperccel a vége előtt (91-92) a győzelemért támadhatott a ZTE KK (91-92), de Hicks dobása (aki egyébként jól játszott) kimaradt, és nyert a Honvéd.