A Hévíz rangadót játszott a Körmenddel és a fürdővárosban magabiztos, 28-16-os hazai siker született 12-7-es félidei állás után.

Minden tekintetben jobb volt a Kissné Gliba Adrienn edző által irányított hévízi csapat, s jellemző a magabiztosságra, hogy a körmendiek csak a 8. perben szerezték az első találatukat és a másodikra is 15 percet kellett várni. Különösen Holczbauer Zsófia és Sziva-Balogh Piroska volt elemében a rengeteget szabálytalankodó vasiakkal szemben. A Hévíz a második félidőben is kitűnően védekezett, amihez 45%-os kapusteljesítmény jött még és a vártnál nagyobb különbséggel is megérdemelten nyertek a remek átlövéseket nyújtó, jól szervezett körmendiekkel szemben.

Az öt zalai csapatot felvonultató mezőnyben a Hévíz végzett az élén az őszi fordulók után. A bajnokság állása: 1. Hévíz 14 pont, 2. GÓNA Lenti 14, 3. Körmend 12, 4. Vasvár 9, 5. Zalaszentgrót 8, 6. Egerszegi KK 7, 7. USK 6, 8. Tapolca 0, 9. Páterdombi LSC 0.

A góllövőlista élcsoportja: 1. Kovács Judit (GÓNA Lenti) 60 gól, 2. Pusztai Lili (Hévíz) 58, 3. Horváth Diána (Körmend) 56, 6. Fekete Luca (Hévíz) 47, 7. Duzsik Nikolett (Hévíz) 45.