Falco KC Szombathely - Zalakerámia ZTE KK 100-72 (25-12, 19-21, 29-22, 26-17)

Szombathely, 2100 néző. Jv.: Földházi, dr. Mészáros, Söjtöry.

Falco KC: Pongó M. 5/3, Tanoh Dez 7, Benke 1563, Tiby 14, Keller Á. 14/6. Csere: Barac 8, Perl 15/3, Pot 4, Krivacevic 8, Jordano 5/3, Verrasztó 5/3. Vezetőedző: Milos Konakov.

Zalakerámia ZTE KK: Csátaljay, Keller I. 2, Hicks 21/6, Lekunas 5, Ostojic 9. Csere: Tóth Á. 18/3, Németh Á. 8/6, Csuti, Mishula 9/6. Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

A vasárnap esti találkozón nehezen indult be a pontgyártás, Danilo Ostojic kettő plusz egy sikeres dobása percekig vezetést biztosított a ZTE KK-nak, de a Falco négy perc után szerzett néhány gyors kosarat és fordított (9-7). A mérkőzést lehetett rangadónak is nevezni a találkozót megelőző helyezések alapján, és a két szurkolótábor sem spórolt a hangerővel. A szombathelyiek viszont egyre határozottabbak lettek és Perl könnyű kosarával már tíz ponttal vezetett a vasi alakulat (19-9). Hiába kért határozottabb játékot Lubomir Ruzicka, a ZTE KK vezetőedzője, azt történt a pályán, amit a hazaiak szerettek volna játszani. Szellős és rendezetlen volt a ZTE KK védekezése és továbbra is hadilábon állt a zalai alakulat a távoli dobásokkal. A fiatal Tanoh Dez nagyon élt a vasiaknál, de a második negyedet jobban indította a zalai csapat és zárkózott egy kicsit (31-20). Ettől függetlenül teljesen kézben tartotta a mérkőzés irányítását a Falco KC, és szép fokozatosan húsz pontra nőtt az előnye (42-22). Magabiztos szombathelyi vezetéssel ért véget az első félidő még úgy is, hogy a ZTE KK megnyerte a második negyedet.

A gyökeres fordulat nem jött a második félidőben, azaz a ZTE KK a második húsz percben is futott az eredmény után. Sőt, a különbség gyorsan visszaállt húsz pont fölöttire és innentől csak az volt e kérdés, hogy mennyivel nyer a vasi együttes. A szombathelyiek kedvükre rotálhatták csapatukat, ugyanis a zalaiak nem tudtak már érdemben közelebb kerülni. A papírforma érvényesült, nyert a Falco KC, amely továbbra is elmondhatja magáról, hogy magyar szinten a legerősebb kerettel rendelkezik. Ezt vasárnap este is megmutatta, az már a ZTE KK kritikája, hogy jobb játékkal szorosabb lehetett volna a mérkőzés.