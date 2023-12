A fenti megállapítás persze igaz bármely ország bajnokságára, függetlenül attól, hogy egy-egy párharcban vannak esélyesebb és kevésbé esélyes együttesek. Ha ezt nézzük, akkor az újonc Diósgyőr mindenképpen az előbbiek közé sorolandó, már csak amiatt is, hiszen hazai pályán játszik, jelenleg négy helyezési számmal és kilenc ponttal tart előrébb a ZTE FC-nél. A két csapat legutóbbi összecsapásán – ráadásul Egerszegen – DVTK-siker született (3-1) és összességében is jobb a mutatója a diósgyőrieknek.

Így várja tehát ezt a mérkőzést a ZTE FC, amelynél a három héttel ezelőtti edzőváltás után sem jött meg a fordulat, hiszen - immár Márton Gáborral a kispadon - idehaza kapott ki az egerszegi együttes a DVSC-től. Az egerszegieknél nincs eltiltott, ez tehát nem nehezíti a szakvezetés dolgát. Az összeállítás tekintetében viszont vélhetően akad fejtörés, hiszen továbbra is sebezhető a védelem és a helyzetkihasználás terén – de inkább a helyzetek számának kialakításában – sem áll jól a ZTE FC. Viszont – ahogy korábban is írtuk – az egerszegieknek semmit sem kell feladniuk, és nem is lehet.

„Nagy várakozással utazunk Diósgyőrbe, hiszen egy fontos mérkőzés előtt áll a csapat. Folyamatos ismerkedésen megyünk keresztül, eddig egy mérkőzésen vagyunk túl a csapattal, amin sok tapasztalatot szereztünk. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó csapat ellen fogunk játszani vasárnap, vélhetően nagyon sok néző előtt, ami reméljük, hogy feldobja az egész csapatot és a játékosokat. Az egész hét folyamán azon dolgoztunk, hogy kellően felkészüljünk a következő fordulóra, természetesen a cél az, hogy megpróbáljunk mindent megtenni a győzelemért” – nyilatkozta a találkozóval kapcsolatban a ZTE FC honlapján Márton Gábor vezetőedző.

A DVTK a legutóbbi fordulóban Pakson szenvedett 4-1-es vereséget, így várhatóan hazai környezetben minden erejével a javításra koncentrál majd. A hazaiaknál sincs eltiltott, emiatt nem kell senkiről lemondania Szergej Kuznyecov vezetőedzőnek.