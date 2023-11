Vármegyei foci 56 perce

Vereséget szenvedett az éllovas és a második is a III. osztály Északi-csoportjában

A hét végén újabb fordulót rendeztek a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának Északi- és Déli-csoportjában. Északon az éllovas Bocfölde és az azonos pontszámmal a második helyen álló Németfalu is idegenben kapott ki, míg délen a listavezető Sand a tizenegyedik mérkőzését is megnyerte és továbbra is százszázalékos.

A Salomvár (piros-fehér mezben a csapat egyik gólszerzője, Mesics Péter veszi át a labdát) 3–2-re győzte le a Zalaháshágy együttesét az Északi-csoport 11. fordulójában

Északi-csoport Tarr Andráshida SC II–Göcsej Németfalu 1–0 (0–0)

Zalaegerszeg. Jv.: Kustán Cs.

Andráshida SC II: Ábrahám – Zsíros, Bicsák (Molnár K.), Zsiborás, Komáromy Zs., Lőrincz, Paucsa, Szacskó, Komáromy Z. (Ocskó), Németh M., Geszti (Morth). Edző: Tóth László.

Németfalu: Farkas L. – Töröcsik, Pilise, Kenesey (Sümegi), Zsédely, Fehér, Ragán, Szabó Cs., Cseke (Kovács D.), Kovács M., Domján (Péteri). Edző: Péteri Gáspár.

Gólszerző: Ocskó.

Jók: az egész csapat, ill. senki. Pölöske–Bagod-Boldogfa 1–2 (1–0)

Pölöske. Jv.: Székedli B.

Pölöske: Tunkel – Katona, Szárnyasi, Gáspár (Kiss Cs.), Léránt, Horváth D., Losonczi, Böröcz, Pusztai, Németh J. (Srancz), Hári (Joó).

Bagod-Boldogfa: Németh G. – Tóth A., Tóth P., Gergán, Szakos, Vörös A., Horváth M. (Németh R.), Nagy J. (Horváth L.), Kondor, Vörös Á., Horváth K. Edző: Devecser István.

Gólszerzők: Horváth D., ill. Szakos, Horváth M.

Jók: az egész csapat, ill. Tóth P., Szakos, Vörös A.

Kiállítva: Vörös Á. (80., Bagod-Boldogfa). Zalaszentiván–Nemesapáti 4–3 (3–3)

Zalaszentiván. Jv.: Tóth J.

Zalaszentiván: Kaszás – Koronczi, Kovács K., Rinkó (Leposa Cs., Richter), Kovács T., Pámel, Kiss B., Leposa M. (Káli), Németh A., Thuróczi, Udvardi. Játékos-edző: Kovács Tamás.

Nemesapáti: Kovács Sz. – Soós B., Tóth Z., Csiszár, Szeglet, Török T. (Kovács M.), Orsós, Offner, Séllei (Soós K.), Németh P. (Bogdán), Lendvai. Játékos-edző: Csiszár Zoltán.

Gólszerzők: Németh A. (3), Udvardi, ill. Offner (2), Török T.

Jók: Németh A. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki. Zalaware-Botfa II–Vasi-Aszfalt Gép Egervár 1–8 (0–4)

Zalaegerszeg. Jv.: Dömötör P.

Botfa II: Mátay – Horváth G. (Csabai), Simon (Bohár), Tóthi (Sass), Csóbor (Neuhold), Czenner M., Horváth A. (Czenner L.), Bíró (Tóth E.), Tóth Z. (Tóth B.), Lukács, Zámodics. Edző: Kocsis Sándor.

Egervár: Papp K. – Horváth T., Koltai, Hajas, Horváth Z., Sebestyén P., Gothárd, Sebestyén D., Bertók, Bozzai, Ódor. Edző: Pecsics Tibor.

Gólszerzők: Papp K. (öngól), ill. Bertók (3), Horváth T., Gothárd, Ódor, Hajas, Sebestyén P.

Jók: senki, ill. Bertók (a mezőny legjobbja) és az egész csapat. Zalaszentgyörgy–Olajmunkás Gellénháza 8–0 (4–0)

Zalaszentgyörgy. Jv.: Balázs Zs.

Zalaszentgyörgy: Szabó D. (Németh M.) – Cserkuti (Laposa), Lang, Németh A. (Járfás), Czömpöl, Sári (Tóth-Máté), Miszori, Bödör, Laczkó, Sonkoly (Hári), Sütheő. Játékos-edző: Kovács Balázs.

Gellénháza: Gyenese – Farkas A., Király, Csilits, Varga Cs., Hácskó, Friss, Tombor, Nagy L., Horváth K., Jákli (Elekes). Játékos-edző: Király Róbert.

Gólszerzők: Sonkoly (4), Bödör (2), Tóth-Máté, Cserkuti.

Jók: az egész csapat, ill. senki. General Construkt Salomvár–Zalaháshágy 3–2 (2–2)

Salomvár. Jv.: Nagy K.

Salomvár: Kulcsár – Havranek, Bogdán (Tamás), Németh D., Molnár T., Fülöp, Mesics, Radics, Kiss D., Kulda (Németh M.), Boronyák (Laskai). Edző: Szujker Attila.

Zalaháshágy: Horváth Cs. – Bősze, Tutkovics, Vaspöri, Kovács Sz., Halmosi (Kulcsár), Szőke, Kalamár, Gál, Hegedűs P., Hegedűs B. (Laposa). Edző: Kalamár Krisztián.

Gólszerzők: Radics, Mesics, Boronyák, ill. Tutkovics, Kovács Sz.

Jók: Molnár T., Boronyák, Radics, Mesics és az egész csapat, ill. mindenki.

Police-Ola–Bocfölde 3–1 (2–0)

Zalaegerszeg. Jv.: Molnár Zs.

Police-Ola: Horváth M. – Szili, Zalavári, Goldfinger, Bognár (Takács), Solymos (Kulcsár), Tóth Zs. (Újj), Holczmüller (Csiszár), Karakai (Kócza), Gaál, Vizlendvai (Végh). Játékos-edző: Karakai Tamás.

Bocfölde: Nagy D. – Kiss Zs., Zubor, Balogh M. (Kancsal), Vizsy D. (Farkas D., Fekete), Szujker, Vizsy M., Ruzsics, Palkovics, Herczeg (Málics), Bognár. Edző: Vizsy Pál.

Gólszerzők: Gaál (2), Holczmüller, ill. Vizsy M.

Jók: az egész csapat, ill. senki. 1. Bocfölde 11 9 0 2 51 - 12 27 2. Németfalu 11 9 0 2 34 - 18 27 3. Zalaszentiván 11 8 1 2 45 - 27 25 4. Zalaszentgyörgy 11 6 2 3 37 - 15 20 5. Botfa II 11 6 2 3 23 - 19 20 6. Police-Ola 11 6 1 4 25 - 24 19 7. Salomvár 10 5 1 4 18 - 18 16 8. Egervár 11 5 0 6 30 - 21 15 9. Bagod-Boldogfa 11 5 0 6 19 - 25 15 10. Nemesapáti 10 3 1 6 23 - 20 10 11. Zalaháshágy 11 3 1 7 19 - 25 10 12. Andráshida SC II 10 2 1 7 8 - 39 7 13. Gellénháza 11 2 1 8 12 - 47 7 14. Pölöske 10 0 1 9 11 - 45 1 Déli-csoport Gelse–Műszerautomatika FC Napred 3–2 (2–1)

Gelse. Jv.: Töreky R.

Gelse: Dömötör – Takó (Benkő), Csizmadia, László, Zsohár, Tóth Á. (Burka), Kun (Kanizsai), Bakonyi, Kolperger, Magyar (Horváth T.), Horváth M. Játékos-edző: Benkő Péter.

FC Napred: Gyuricz M. – Horváth B., Elekes (Horváth K.), Czapári, Mihovics, Varga Z., Vukics D., Takács K., Gyuricz D. (Somogyi), Rodek Á., Molnár G. Edző: Mihovics József.

Gólszerzők: Kolperger, Kun, Zsohár, ill. Mihovics, Varga Z.

Jók: az egész csapat, ill. Mihovics, Rodek Á. Molnári–S.K. Primopack-Újudvar 4–2 (1–1)

Molnári. Jv.: Tóth T.

Molnári: Fehér – Kéri, Forgács, Hajdu (Bernáth), Durgó, Tóth A. (Adorján), Kósa (Kulcsár), Kanizsai (Kaszás), Radmanics, Káldi, Miháczi. Játékos-edző: Kotnyek Mátyás.

Újudvar: Kiss R. – Kisfürjesi, Pintér (Béres), Ritecz, Török P., Török A., Horváth Zs., Kovács M., Lőrincz, Harangozó, Kempf. Edző: Török Zoltán.

Gólszerzők: Adorján (3), Kanizsai, ill. Harangozó, Lőrincz.

Jók: Adorján (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Lőrincz. Alu-Csat Bagola–Felsőrajk 1–0 (0–0)

Nagykanizsa. Jv.: Bilicz A.

Bagola: Ág – Kalamász Ge. (Nyakas), Horváth B. (Pelesz), Pókec (Zsiga), Timár (Gergelics), Rácz (Glavák), Kalamász Gá., Vékási (Szabó B.), Magyar, Kalamász J. (Gáspár), Papp D. Edző: Kisharmadás Gábor.

Felsőrajk: Rosta – Nyári, Nagy I., Matyovszky (Tóth D.), Tóth M., Zsoldos, Fazekas (Lődri), Mátyás J., Kovács Á., Megyesi, Horváth M. Játékos-edző: Tóth Dominik.

Gólszerző: Szabó B.

Jók: Kalamász Gá., Papp D., Magyar, ill. az egész csapat. Sand–Galambok 4–2 (1–0)

Sand. Jv.: Farkas T.

Sand: Matyola – Csetei, Budai B. (Majtán), Süte (Bodó), György, Penczi (Laczó), Czuppon (Potó), Balogh D., Friskó, Budai L., Szakmeiszter. Edző: Budai Lajos.

Galambok: Zágon – Baranyai, Gál (Szabó L.), Fábián, Török, Csizmadia, Kuti, Simon, Farkas V., Seres (Karácsony), Gulyás. Edző: Simon Zoltán.

Gólszerzők: Laczó, Budai L., Szakmeiszter, Süte, ill. Baranyai, Gulyás.

Jók: Szakmeiszter, Süte, Laczó, Csetei, Balogh D., ill. az egész csapat.

Kiállítva: Friskó (59., Sand). Sava-Borsfa Borsfa–Belezna 4–3 (3–1)

Borsfa. Jv.: Nagy T.

Borsfa: Kodela – Tersztenyák, Bocskor (Tóth P.), Bethlen (Kámán), Koller (Kovács V.), Farkas M. (Varga Zs.), Horváth L. (Kovács B.), Polgári, Ginzer, Horváth B., Horváth V. Edző: Gérnyi István.

Belezna: Kollár – Vittman (Tukszár), Sznopek, Kondricz, Kozma, Buda, Varga D., Hammer, Lakatos Dá., Szabados (Lakatos Do.), Lervencz (Korosecz).

Gólszerzők: Koller (2), Polgári (2), ill. Kozma, Kondricz, Hammer.

Jók: az egész csapat, ill. –. Pogányszentpéter–Deák-Gizmó Murakeresztúr II 10–3 (6–1)

Pogányszentpéter. Jv.: Bácskai B.

Pogányszentpéter: Joó – Ferencz Zs. (Mecséri), Tombor, Pécsek, Didics A., Didics G. (Ferencz Bá.), Szabó N., Didics D., Ferencz Be., Lakatos, Böröndi.

Murakeresztúr II: Nikli (Majtán) – Horváth L. (Vékony), Mózes II Zs. (Mohácsi), Faragó, Tislér, Mózes M., Dobák, Mózes I Zs. (Plánder, Béli), Buda, Málek, Gerencsér. Játékos-edző: Plánder Péter.

Gólszerzők: Didics A. (4), Ferencz Be. (3), Didics D., Böröndi, Tombor, ill. Buda (2), Béli.

Jók: az egész csapat, ill. senki. Hahót–Zalavár 1–5 (0–1)

Hahót. Jv.: Tóth T.

Hahót: Horváth Gy. – Nagy Z. (Nagy M.), Nagy Sz., Zsohár, Godina, Orsos, Rudics, Horváth D. (Orsós), Budai, Csizmadia, Horváth Sz. Edző: Kiss Ferenc.

Zalavár: Kappel – Neubauer K. (Németh J.), Horváth S., Neubauer A., Kovács F. (Kuti), Kovács L. (Bogdán), Horváth R., Horváth T. (Tinó J.), Németh B. (Papp L.), Tinó R. (Csiszár), Lucz. Edző: Babati József.

Gólszerzők: Horváth Sz., ill. Neubauer K. (2), Tinó R. (2), Németh B.

Jók: senki, ill. az egész csapat. 1. Sand 11 11 0 0 61 - 13 33 2. Gelse 11 10 0 1 49 - 18 30 3. Szerdahely FC 10 8 1 1 31 - 16 25 4. FC Napred 10 8 0 2 44 - 24 24 5. Bagola 10 5 3 2 24 - 19 18 6. Molnári 10 5 1 4 33 - 37 16 7. Galambok 10 4 1 5 30 - 28 13 8. Felsőrajk 10 4 0 6 14 - 16 12 9. Zalavár 10 4 0 6 26 - 35 12 10. Belezna 11 3 2 6 30 - 29 11 11. Hahót 10 3 1 6 27 - 34 10 12. Murakeresztúr II 11 3 1 7 25 - 52 10 13. Borsfa 10 3 0 7 28 - 32 9 14. Pogányszentpéter 10 1 0 9 25 - 64 3 15. Újudvar 10 0 0 10 11 - 41 0

