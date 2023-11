Nyíregyháza adott otthont a súlyemelők idei országos bajnokságának, a ZTE SK viszont most csak Papp Péter személyében képviselte az egerszegi színeket. Ott lehetett volna még Varga Martin Csongor is, azonban korábbi bokasérülés nem jött rendbe, így kihagyta most a felnőtt ob-t.

Papp Péter viszont sokadszor nevezett már, az ő esetében lehet mondani, hogy az elmúlt három évtizedben gyakorlatilag egyetlen felnőtt ob-t sem hagyott ki. Az egerszegiek örökifjú emelője tavaly, ugyancsak novemberben, amikor ezüstérmes volt az ob-n lapunknak a következőket nyilatkozta: "Jövőre megpróbálom a huszadik felnőtt érmemet is megszerezni, az elsőt nagyjából harminc éve szereztem. Nekem a súlyemelés a szenvedélyem, nem az alkohol vagy a cigi..."

Nos, tartotta a szavát... A Nyíregyházán rendezett idei ob-n a 61 kg-os súlycsoportban Papp Péter 162 kg-os összetett eredménnyel (szakítás: 77 kg, lökés: 85 kg) bronzérmet szerzett. Vagyis a huszadik érme is összejött, bár saját bevallása szerint ez most egy kissé nehezebben született meg.

- A múlt hét közepén úgy voltam vele, hogy nem is akarok elutazni, hiszen egy sérülés akadályozott a felkészülésben - vallotta be Papp Péter, amikor újabb érmével kapcsolatban megkerestük. - A pillanatnyi formám alapkán ugyanis úgy tűnt, hogy csak az ötödik helyezés lehet meg, de aztán mégis utaztam. A vállam fáj, így például Nyíregyházán az első kísérletemet el is rontottam, de aztán javítottam. Lökésben is vissza kellett vennem a kezdősúlyt, de végül sikeresen befejeztem a bajnokságot. A mostani 162 kg-nál azért tudok többet is, három hete az Alpok Adria Kupában ennél tizenöt kilóval többet emeltem. A lényeg, hogy meglett az érem, de most tényleg pihenés következik, hogy ez a vállfájdalom elmúljon.

Papp Péter az idén szenior világbajnok is lett, hiszen az M50-es kategóriában Lengyelországban (168 kg-mal) a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel.