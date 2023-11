Semjénháza–Deák-Gizmó Murakeresztúr 6–2 (3–1)

Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Kubicsek M.

Semjénháza: Szakmeiszter (Matthew) – Novák, Horváth P. (Horváth Á.), Pál, Schuller, Szőke Á. (Dobri), Kovács, Horváth G. (Kapuvári), Bagó, Ribarics (Szilágyi), Kozári. Játékos-edző: Kovács György.

Murakeresztúr: Molnár – Szalai, Körösi, Szabó, Szilveszter, Büki (Rodek), Márkovits, Gerencsér, Orbán, Gyuranecz, Pál. Edző: Visnovics László.

A hazai csapat ilyen arányban is megérdemelten nyert a végig küzdő vendégek ellen. Még azt is megengedte magának a Semjénháza, hogy a 11-est is kihagyja. A hazaiak minden sportbarátnak jó pihenést kívánnak.

Gólszerzők: Bagó (2), Kovács, Horváth G., Schuller, Pál, ill. Körösi (2, mindkettőt 11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. Gerencsér, Gyuranecz.

U19: Semjénháza–Murakeresztúr 4–1.

1. Teskánd 13 9 4 0 37 - 11 31 2. Zalaszentgrót 13 9 2 2 30 - 15 29 3. Csesztreg 13 8 2 3 31 - 12 26 4. Szepetnek 13 8 1 4 42 - 21 25 5. Hévíz 13 7 3 3 37 - 18 24 6. Zalalövő 13 7 1 5 25 - 14 22 7. Semjénháza 13 7 1 5 26 - 20 22 8. Andráshida SC 13 5 2 6 18 - 26 17 9. Gyenesdiás 13 5 0 8 20 - 39 15 10. Zalakomár 13 4 2 7 28 - 42 14 11. Lenti TE 13 3 2 8 23 - 36 11 12. Kiskanizsa 13 3 1 9 20 - 35 10 13. Andráshida TE 13 2 3 8 17 - 38 9 14. Murakeresztúr SE 13 1 2 10 18 - 45 5