Az egerszegi együttesbe visszatérhetett Bojan Sankovic , amúgy - a sérültek kivételével - aki "élt és mozgott" Boér Gábor vezetőedző rendelkezésre állt, és a szombathelyieknél sem volt hiányzó. Egy ilyen meccsen ugyan ki akart volna hiányozni... Házigazdaként pedig a Haladás igyekezett iramot diktálni, volt egy veszélyes fejese is, de a ZTE FC jelenleg tapasztaltabb játékosokból áll és nem hibáztak játékosai. A 12. percben Mance előtt adódott lehetőség, de fölé lőtt, aztán négy perc múlva Croizet a kezdőkörből ugratta ki Meshack-ot, aki lefutotta őrzőjét, a kapussal szemben a cselt is megcsinálta és 8 méterről ballal lőtt a jobb sarokba, 0-1. A 21. percben a Haladás ígéretes támadása után Mance és Croizet játszott össze, ezúttal a francia játékos lépett ki középen, és 16 méterről higgadtan, laposan gurított Pálfi mellett a kapuba, 0-2. Sokan gondolták, hogy vége a meccsnek, de nem a Haladás. A 26. percben addig várt a felszabadítással a ZTE védelme, hogy Horváth Rajmundhoz került a labda, aki befele cselezve, középről, 10 méterről szépen lőtt a bal sarokba, 1-2. A vasiak belelkesedtek, de igazuk is volt, hiszen a nagyobb veszítenivalója talán a zalaiaknak volt ezen a meccsen. A kapott gól ellenére a ZTE azért kézben tartotta a meccset, aztán egy VAR-vizsgálat borzolta fel a kedélyeket, hiszen a Haladás javára mégsem ítéltek büntetőt.

Volt még egy félidő és nem volt lefutott semmi. Egyik csapat sem cserélt a szünetben, és a Haladás határozottan kezdte a második 45 percet. Helyzetei voltak, s mintha a zalaiak kissé hátrébb húzódtak volna a korábbinál. Vagy csak a kontrákra összpontosítottak, hiszen az első félidőben ezekből eredményesek voltak a kék-fehérek. És az az igazság, hogy kellett is volna még egy gól a ZTE-nek, hogy nyugodtabb legyen, hiszen egy kupameccsben minden benne van. Pláne úgy, hogy a Haladás támadott, és az 59. percben Pintér lövésébe az utolsó pillanatban ért bele egy láb és pattant szögletre. Idővel aztán a ZTE újra kézbe vette az irányítást, az élvonalbeli rutin sokat jelentett, de nem tudott egyértelműen a Haladás fölé kerekedni. Ami csak amiatt volt érdekes, hiszen az idő fogyott, és egy hazai találat újra alapjaiban változtatta volna meg a forgatókönyvet. A hajrában második sárga lappal kiállították a hazai gólszerző Horváth Rajmundot, de egy perc múlva Meshack-nál szakadt el a cérna. Előbb bemutatott a hazai tábornak, majd azzal a lendülettel hátulról felvágta Csonkát, ami meg egyből pirosat ért. Ez már a fegyelmezetlenség kategóriájába tartozott, ráadásul egy olyan meccsen, ami még korántsem volt lefutva. A 93. percben Dombónak kellett lábbal szögletre mentenie, és ez lett a találkozó utolsó momentuma is.

A ZTE FC nyert, s noha a gólok az első félidőben estek, a második 45 perc sem volt unalmas. Az MK-ban csütörtökön este tartják meg a nyolcaddöntő sorsolását.