A 13 csapatos vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában az utolsó idei játéknapon az őszi elsőség is tét lesz, hiszen a listavezető Technoroll Teskánd és a második Zalaszentgrót között mindössze egy pont a különbség. A teskándiak a legutóbbi két mérkőzésükön ikszeltek, ráadásul egy hete éppen a szentgrótiakkal, akik csak akkor tudnának a Teskánd elé kerülni, ha az éllovas ezúttal is pontokat veszítene. Mindenesetre a papírforma szerint erre nem sok esély van, hiszen a Teskánd szombaton (13.30) a 12. helyezett Lenti TE vendége lesz, de persze gyorsan tegyük hozzá, a futballban bármi megtörténhet. A Zalaszentgrót viszont rangadónak is beillő meccset játszik vasárnap, hiszen a harmadik Csesztreg lesz a vendége. Ez abból a szempontból is pikáns, hogy a legutóbbi bajnokság utolsó fordulójában ugyanez volt a párosítás. Akkor a Szentgrót 5-0-ra nyert, ami a Csesztreg bajnoki címébe került, hiszen a Semjénháza így tudta megelőzni Tamás Tamás együttesét.

A labdarúgó NB III.-ban viszont még odébb van az őszi zárás. A Délnyugati csoportban az FC Nagykanizsa masszívan tartja magát a harmadik helyen, vasárnap pedig olyan meccs elé néz idegenben, ami pozíciója szempontjából is fontos. Noha a harmadik helyről nem tudna lecsúszni egy vereség esetén sem, de Ferencváros II. elleni sikerrel erősíthetné a helyét, ugyanis a fővárosiak a dél-zalaiak üldözőinek egyike. Jó meccs kerekedhet ebből a párosításból, Gombos Zsolt csapata mérkőzéses győzelmi szériában van. A kérdés: meglesz-e az ötödik... A kanizsaiak szakvezetője azt emelte ki: noha második csapatról van szó, az FTC II. kerete állandó, nincsnek visszajátszók, éppen ezért egységes együttes és jó futballt játszanak. A bajnokságban eddig hazai pályán még gólt sem kaptak. A kanizsaiak nehéz mérkőzésre számítanak, és nyerni szeretnének.

Az NB III. Északnyugati csoportban a ZTE FC II. vasárnap 11 órától fogadja a Gyirmót II. csapatát. Az egerszegiek az utolsó előtti pozícióban állnak, vasárnapi ellenfelük a hetedik. Vélhetően sok fiatal ütközik majd meg egymással ebben a párosításban, ugyanis első csapataik szintén vasárnap játszanak az NB I., illetve az NB II.-ben.