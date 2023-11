Két hete, az MTK együttesétől elszenvedett vereséget követően (2-0) az eddigi tizenhárom mérkőzésen irányító Boér Gábor felajánlotta lemondását, amit az egerszegiek klubvezetése elfogadott és Márton Gáborral egyezett meg a folytatásra. Márton Gábor volt már egy rövid ideig a ZTE FC vezetőedzője, hiszen 2020 tavaszán ült az egerszegiek kispadján. Akkor sikeresen tartotta bent az együttest az élvonalban, most ugyanez lenne a feladata.

A ZTE FC az eddigi 13 találkozón mindössze 11 pontot szerzett, de még ezzel sincs kieső helyen, hiszen a Mezőköved 10, a Kisvárda pedig 7 ponttal áll. A kék-fehéreknél nyilvánvalóan az lenne a cél, hogy minél előbb távolodjanak a kiesőzónától, ehhez pedig pontok kellenek, lehetőleg hármasával... Nos, szombaton az a DVSC lesz a vendég, amely a jelenlegi 20 pontjával stabilan a középmezőny tagja és az ötödik helyen áll. Kiindulva a tabellán elfoglalt poziciókból, akár esélyesebbnek is tűnhetnek a debreceniek a szombati találkozón, azonban a ZTE-nél történt edzőváltás nyilván új helyzetet teremt. Egyébként Srdjan Blagojecic, a DVSC szakvezetője is kitért erre a DVSC honlapjának adott nyilatkozatában: "A Zalaegerszeg egyértelműen motivált lesz, és már a Mezőkövesd elleni bajnokin is megtapasztaltuk, hogy semmit sem jelent az, ha az ellenfelünk pillanatnyilag a tabella alján van. Éppen ezért megterhelő és nehéz mérkőzésre számítunk. Az edzőváltás a ZTE-nél szintén dilemmát okozott számunkra, hogy hogyan készüljünk a találkozóra, mivel feltételezem, hogy a vezetőedző valami újat hoz majd a csapatjátékba. Mindenre fel kell készülnünk, és persze azt is tudjuk, hogy vannak jó játékosaik, mint amilyen Mance, Croizet, vagy épp Meshack. A ZTE harcolni fog, de mi is motiváltak vagyunk és mindent megteszünk majd a győzelemért" – vélekedett Srdjan Blagojevic.

A ZTE FC-nél talán a legfontosabb az lesz, hogy miként sikerült az új szakvezetőnek, Márton Gábornak összeraknia a csapatvédekezést. Ahogy kinevezése után adott nyilatkozatában is mondta, sok a kapott gól, ezen mindenképpen változtatni kell, továbbá a kidolgozott lehetőségek hatékonyabb kihasználása is kulcsfontosságúnak tűnik. A legfontosabbnak viszont azt tartotta, hogy meccseket kell nyerni. Négy fordulót rendeznek még az idén, és ezekből szeretnék a legtöbbet kihozni. Nyilvánvaló, hogy ezeken a találkozókon most az eredményességet tartja szem előtt a szakvezető is.

A válogatott szünetben múlt pénteken a csapat játszott egy edzőmeccset, melyen a horvát élvonal sereghajtója, az NK Rudes volt az ellenfél. A mérkőzés 1-1-es döntetlennel ért véget, de voltak hiányzók is a ZTE-ből. Todor Todoroski például Észak-Macedónia válogatottjába kapott meghívást az olaszok és az angolok elleni mérkőzésre, de mindkétszer csak kispados volt. Kovács Barnabás az U21-es válogatottal játszott két Eb-selejtezőt, a spanyolok ellen kezdett, a skótok elleni meccsen nem lépett pályára.