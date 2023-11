Ötvenöt egyesület, több mint kétszáz sportolója nevezett az országos bajnokságra, köztük a Zalaegerszegi Judo SE és a Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa judósai. A ZJSE mindkét indulója pontszerző helyen végzett, sőt, Mátéffy Gábor a junior B korosztály 73 kg-os küzdelmében magyar bajnok lett. A 18 esztendős tehetség már letette a névjegyét korábban is, volt már korosztályos érmes és a jó hónappal ezelőtt rendezett egerszegi felnőtt ob-n is dobogóra állhatott, amikor bronzérmet szerzett. A mostani sikere azért is más, mint az eddigiek, hiszen ez az első országos bajnoki címe. Mátéffy Gábor négy győztes mérkőzést vívott meg a ceglédi tatamin és megérdemelten győzött. A serdülő B korosztályban, és szintén a 73 kg-osok között Verebi Ádám is a dobogóig menetelt, aki harmadikként zárt. Verebi Ádám most egy korosztállyal feljebb versenyzett, és a korábbi Diák A magyar bajnoki ezüstje mellett nagyon értékes ez az 5. helyezése is. Edzők: ifj. Nagysolymosi Sándor, Varga Zoltán, Márton Tibor, Korpos Judith.

A Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa sportolóinak is jutott érem. Méghozzá a serdülő B-sek között, hiszen Nagy Noel a 33 kg.-osok mezőnyében állhatott dobogóra. A junior B-kategóriában még két hetedik helyezést szerezetek a kanizsaiak, így Vaska Botond (81 kg) és Garai Nimród (100 kg). Edzők: Hóbár-Horváth Edina és Hóbár Péter.