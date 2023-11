Márton Gábor (ZTE FC): - Az első félidő nem tetszett, mert nagyon bátortalanok voltunk. Rúgtunk egy szép gólt, amihez a szerencse is kellett. A második félidőben elkövettük azokat a hibákat, amikről korábban is beszéltünk, ám úgy látszik, ezek egyelőre nehezen kiölhető dolgok még. Kaptunk két gólt, nem volt meg a higgadtság, amivel gólt lőhettünk volna, csak Mim Gergelynek volt egy jó lövése. Aztán benyomtuk a Debrecent, de nem mertük felvállalni a passzokat és kevés lehetőségünk volt. Ezen kell javítani. Vereséget nem érdemeltünk, de talán győzelmet sem. Inkább ikszes meccs volt, de ennyivel előrébb jár a Debrecen. Ma nagyobb szerencséjük is volt, és régóta együtt dolgoznak.”

Srdjan Blagojevic (DVSC): - Mindenekelőtt gratulálok a játékosaimnak, mert nagyon fontos volt ez a győzelem. Először nyertünk idegenben, úgyhogy sokat fog nekünk segíteni, mivel lesz még idén három meccsünk idegenben. Próbáltuk kontrollálni a játékot, az ellenfél pedig várt a hibáinkra, mi pedig próbáltuk áttörni a védelmüket. Az első félidőben bejött a tervük, ettől függetlenül úgy gondoltam, nincs szükség taktikai változtatásokra, mert kontrolláltuk a játékot, csak több energiára volt szükség. Az ellenfelünk terve az lehetett, hogy alacsonyabb intenzitáson tartsák a meccset, mi meg ezt nem engedhettük meg. A széleken nem hoztunk jó döntéseket, nem használtuk ki a nyitott tereket, de ebben is javultunk a második félidőre. Így tudtunk lőni két gólt, és megnyertük a mecset. Végezetül szeretnék köszönetet mondani a szurkolóknak, hiszen tudom, milyen hosszú utat tettek meg, hogy támogassanak minket.