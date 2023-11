Kovács Barnabás az U21-es válogatottal készül ezekben a napokban, Todor Todoroski pedig az észak-macedón A-válogatottba kapott meghívót az olaszok és az angolok elleni Eb-selejtezőkre. Most azonban nem ők állnak a fókuszban a ZTE FC-nél, hanem az új edző. Márton Gábor valamivel több, mint három év után tért vissza Zalaegerszegre, ahol 2020-ban egy rövid, ámde sikeres időszakot tudhatott magáénak. Amikor beszéltünk vele, gyorsan összeszámoltuk, mindössze ketten, Bedi Bence és Zoran Lesjak tagja a mostani keretnek is.

– Akkor azzal a csapattak is ismerkedni kellett és a mostanival is, hiszen nem ugyanaz a televízióban látni a játékosokat és együtt dolgozni velük – jegyezte meg felvetésünkre, hogy szerencsésebb lenne-e, ha több olyan játékos lenne a jelenlegi ZTE-ben, akivel már együtt dolgozott. – A munkán lesz a fő hangsúly, ilyen szempontból mellékes, hogy mennyire cserélődött ki a keret azóta. A ZTE-nek van egy filozófiája, a keretét is ehhez alakítja. Sok fiatalt alkalmaz, és ha van rá lehetősége, értékesít is játékosokat.

– Lehet, furcsa, amit mondok, de látszólag könnyű dolga lesz, hiszen a ZTE FC csapatának a hibái, amiket orvosolni kell, egyértelműek...

– Az, hogy ezeket a hibákat ki tudjuk-e javítani, az a játékosokon múlik majd. A pályán, a meccseken dőlnek el ezek a dolgok . Edzői pályafutásom során amúgy sem volt soha könnyű feladatom. Tudtam, hogy nehéz lesz, talán nehezebb is, mint volt legutóbb három éve Egerszegen. Akkor kieső helyen álltunk, de öt-hat csapat úgymond egy kupacban volt, most viszont három együttes leszakadt a többiektől, és ennek mi is tagjai vagyunk. Sok a kapott gól és nem lehet azt mondani, hogy ne lennének lehetőségek, de ezeket nem jól használja ki az együttes.

– Készült már az újabb feladatra? Legutóbb Kozármislenyben dolgozott, amit bent tartott a másodosztályban.

– És könnyű dolgom volt...? A huszadik helyről indultunk. Nem arról volt szó, hogy ne akartam volna dolgozni. Oda hívtak, ott kellettem, s miután ott kezdtem edzői pályafutásomat, vállaltam. Most is kész voltam a feladatra, de egy kicsit vártam. Hasonló a helyzet itt a ZTE-nél is. Remek, ámbár rövid időszakot töltöttem itt el. Szeretnénk újra megörvendeztetni a közönséget. Én már nem tudok focizni, a játékosokon múlik, hogy felvállalják-e magukat, mint tették három éve. Ezt remekül megoldották, ők futballoztak szépen, de persze adtunk egy keretet, egy szerkezetet ehhez. Ha ez a csapat is felvállalja azokat az erényeit, melyekkel rendelkezik, jó dolgok jöhetnek ki belőle. Most a legfontosabb, hogy meccseket kell nyerni, ez az első. A válogatott szünet után még négy fordulót rendeznek az idén. Erre a négy meccsre kell a pillanatnyi legjobb arcunkat mutatni.

A ZTE FC szakmai stábjában egyelőre Márton Gábor vezetőedző és Vlaszák Géza kapusedző a biztos pont, de a stáb végleges összetétele hamarosan kialakul.