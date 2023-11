Sopron KC - Zalakerámia-ZTE KK 71-76 (22-20, 25-21, 14-19, 10-16)

Novomatic Aréna, 800 néző. Jv.: Kapitány, Györfy, Ádám.

SKC: Nichols 29/16, Griffin 6/6, Meszlényi 2, Da Silva 8, Molnár 14. Csere: Sitku 4, Archibald 8/3, Csendes, Schöll, Fazekas. Megbízott edző: Baksa Szabolcs.

ZTE: Hicks 16/6, Csátaljay 7/6, Green 2, Lekunas 2, Ostojic 18. Csere: Csuti, Mishula 2, Keller 8/6, Tóth 11, Németh 10/6. Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

Mindkét csapat elvesztette az előző két bajnokiját, így várható volt, hogy különös győzni akarással érkeznek majd erre a találkozóra. Pláne igaz volt ez a hazai csapatra, mely edzőváltás közben van: az előző tréner hétközi leváltása után átmenetileg a korábbi másodedző irányítja a gárdát.

A Sopron első három kosarát Nichols dobta a triplavonalon túlról, míg a hazai palánk alatt Ostojic termelt szorgalmasan (5. p.: 9-9). A szerb center kifejezetten jól kezdett: a 7. perc elején, amikor lecserélték kicsit pihenni, 9 pontnál járt már és 3 lepattanója mellett éppen kiosztott egy remek blokkot is (14-15). A Sopron jobban dobott távolról, mint a büntetővonalról, és Griffin dudaszó pillanatában szerzett hármasával nyerte meg végül az első negyedet. A második tíz perc elején újra elővette a palánk alatti játékot a vendégcsapat, ekkor Tóth kezdte el itt termelni a pontokat (12. p.: 24-25). A soproniak játékában volt több a hiba, ám távoli kosarakkal nagyjából ellensúlyozni tudták ezt. A ZTE rövid ideig vezetett 3 ponttal, ám aztán Hicks kihagyott két büntetőt, Arcibald pedig hármast dobott, s a zalai oldal időt kért (14. p.: 32-30). Ostojic remek betörés végén átlépte a 10 pontos határt, Nichols viszont negyedik triplájával válaszolt, s az ő neve mellett 18 pont állt már (17. p.: 38-34). A második zalai időkérés után Hicks és Csátaljay is betalált távolról (39-40), de Nichols válasza sem váratott magára sokáig. A félidő hajrájában a Sopron volt céltudatosabb, s ennek köszönhetően alakult ki az addigi legnagyobb különbség a hazaiak javára (47-40). A legvégén Hicks csak eggyel tudta ezt csökkenteni, lévén már a harmadik büntetőjét rontotta el.

Danilo Ostojić két védővel szemben próbál pontots zerezni

Fotó: Bálizs Zsuzsa

Fordulás után több mint három percig nem dobott kosarat a Sopron, de zalai részről is ziccerek maradtak ki, így alig csökkent a hátrány (49-44). Green a 25. percben szerezte első pontjait büntetőből (51-50), de az egerszegi egyenlítés kapujában újra a Sopron tudott újítani (57-52). Da Silva és Griffin 4, illetve 3 személyi hibával ült a hazai padon, de ezt a ZTE nem tudta igazán kihasználni. A 29. percben Mishula is feliratkozott a pontszerzők közé, két büntetővel - ő sem lehetett büszke a szombat esti teljesítményére (59-56). A következő kosár Tóth duplája volt, amit remek labdaszerzése után, lerohanás végén dobott, a hazaiak pedig rögtön időkéréssel igyekeztek megakadályozni (sikerrel...), hogy a vendégek fordítsanak. Kevés pontot és kevés emlékezetes momentumot hozott a harmadik negyed, bár annak mindenképp lehetett örülni, hogy ez volt az első játékrész, amit a ZTE megnyert a meccsen. Ezek után 61-60-as hazai előnyről indult az utolsó tíz perc, és a vendégek hozták a labdát. A következőkben különféle történések közepette négy támadása volt átvenni a vezetést a Zetének, és ez végül egy lerohanás végén, Ostojic ziccerével sikerült (33. p.: 61-62). A második negyed dereka után kerültek előnybe újra a zalaiak, amit Keller triplával ünnepelt meg (63-66). A zalai védekezést dicséri, hogy a hazaiak a második félidő több, mint 15 tiszta játékperce alatt csupán 16 pontot szereztek, elsősorban ennek (meg persze Németh újabb triplájának) volt köszönhető, hogy kezdett nyeregbe kerülni a zalai alakulat (35. p.: 63-69). Úgy tűnt, hazai oldalon az erő és az ötlet is elfogyott, de azért a vendégeknek vigyázniuk kellett, hogy ne tegyék mégis izgalmassá az utolsó perceket. Keller triplája a 38. percben tovább javított csapata kilátásaion (67-75), három "üres" zalai támadás után (71-75), 39 másodperccel a vége előtt azonban még egy rohamot indíthatott a Sopron a felzárkózásért. Hogy nem sikerült, abban legalább olyan súllyal vannak benne a hazaiak gyengeségei, mint a vendégek teljesítménye. De a ZTE nyert, s most ez volt a legfontosabb.