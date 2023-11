A helyi Helikon TC elnöke, Horváth Imre elégedetten tekintett vissza a közelmúlt történéseire.

– Láthatóan fellendült a keszthelyi teniszélet – állapította meg az elnök. – Köszönhetően a Helikon Tenisz Clubnak, a Helikon Teniszcentrumnak és az Ady utcai teniszpályáknak. Két nagyon rangos versenynek is otthont adhattunk. Magyarország Nemzetközi Szenior Teniszbajnokságán idén 230-an indultak a 35 év feletti korosztályokban, s reméljük, jövőre a létszám emelkedni fog, akár ismét 300 fő fölött lehetünk, mint a legszebb időkben. Illetve óriási sikert jelentett a Helikon Teniszcentrumnak, hogy Keszthelyen rendezték meg a magyar–török Davis-kupa találkozót szeptember közepén. Mindenkinek feledhetetlen élményt jelentett ez a párharc. Nagyon fontos mindnyájunk életében a sport és a mozgás. Munkánk alapját az ifjúsági tenisz jelenti. Nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a Helikon TC-nél az utánpótlás nevelésre. Örvendetes számunkra a város partnersége. Segítséget kapunk a pályák karbantartásában, állagmegóvásában és a sportág népszerűsítésében is, valamint az általános iskolák bevonásában. Az ifjúsági tenisz a 7-14 éves korosztályt érinti, minél több fiatalt szeretnénk a pályáinkon látni. Polozgai Ernő edző magas szakmai tudással foglalkozik a gyerekekkel. Szeretnénk, ha ismét visszatérne a 80-as, 90-es évek pezsgő teniszélete Keszthelyre. Nagy öröm, hogy a városvezetés idén már az új bérlővel biztosítja a téli fedett pályákat, így egész évben zavartalan a teniszoktatás.

A keszthelyiek remélik: 2-3 éven belül nevezni tudnak az ifjúsági bajnokságba, és ha úgy alakul, az erőfelmérést követően a felnőtteknél is indíthatnak majd csapatot.

– Legutóbb férfi csapatunk volt, most lányok érdeklődnek inkább a sportág iránt – folytatta Horváth Imre. – Küzdeni tudásukkal, győztes mentalitásukkal nagyon komolyan veszik a teniszezést. Örömmel tapasztaltuk a dr. Forintos László emlékverseny iránti érdeklődést is, remélem, jövőre itt is még szebb hazai sikereknek örülhetünk. Erőteljesebben szeretnénk bekapcsolódni a magyar teniszéletbe.