A 10 méteres országos bajnokságnak Szentendre adott otthont, ahol a futócéllövő szakág gyakorlatilag minden résztvevője összesereglett, lévén, hogy a három napos eseménysorozat magába foglalta valamennyi korosztály küzdelmét. Így aztán az ifjúságiaktól a juniorokon át a felnőttekig zajlottak a bajnoki küzdelmek. A versenyzéshez tavaly visszatért korábbi junior világbajnok Farkasné Keczeli Bianka pedig gyakorlatilag minden címet begyűjtött ezen az ob-n, volt olyan száma, amiben hatalmas fölénnyel lett első.

A BEFAG Keszthelyi LK futócéllövői persze most sem "egyszemélyes" csapatot alkottak, hiszen Keczeli Zoltán és Farkasné Keczeli Bianka tanítványai - a kiváló lövész edzői feladatokat is ellát a klubnál - további számos érmet zsebelhettek be.

Ám nézzük a részletes eredményeket. Farkasné Keczeli Bianka a nő 30 + 30 egyéni számban 530 körrel végzett az élen, 114 köregységgel megelőzve a második helyezettet. Ugyanebben a számban a másik keszthelyi induló, Bangó Zsófia 306 körrel bronzérmet szerzett. A 40 vegyes lövéses számban Farkasné Keczeli Bianka 360 körrel győzött, egy "kicsivel" szorosabb versenyben, de a különbség itt is 31 kör volt a javára az ezüstérmeshez képest. A 30 lövéses nemzeti versenyszámban 257 körrel egy újabb aranyérem került a keszthelyi kiválóság nyakába, Farkasné Keczeli Bianka pedig a vegyespárosban Lancz Domonkossal szintén bajnoki győzelmet ünnepelhetett (356 kör). Összesen négy bajnoki címet szerzett, ami egészen kiváló felkészülésre vall.

Az ob-n indult teljes keszthelyi csapat, s mindenkinek jutott érem

Forrás: BEFAG LK

Az utánpótlást jelentő ifjúsági és junior korosztályokban aztán újabb érmek kerültek a keszthelyiek nyakába. Az egyéni küzdelmekben Lancz Domonkos az ifjúsági fiú 30+30 egyéni számban végzett a harmadik helyen 495 körrel, hogy a juniorok között ugyanő szintén begyűjtsön egy bronzot ugyanebben a számban, a junior 40 lövéses vegyes számban pedig úgy lett ezüstérmes, hogy eredménye, a 343 kör mindössze egy köregységgel maradt el a győztesétől. Izer Kristóf az ifjúsági 40 lövéses vegyes kategóriában 315 körrel állhatott fel a dobogó harmadik fokára.

A Lancz Domokos, Izer Kristóf, Kaszás Péter hármas pedig a csapatversenyek során összesen négy ezüstérmet szerzett a Honvéd Kossuth LK csapatai mögött, így az ifjúsági és a junior 30 + 30 lövéses csapatversenyben, a 40 vegyes számban, és a 30 lövéses nemzeti kategóriában.

Hogy jól sikerült ob volt-e az idei a BEFAG Keszthelyi LK számára, alighanem az eredmények és az érmek is megadják rá a választ...