ZTE FC - Debreceni VSC 1-2 (1-0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 1914 néző. Jv.: Andó Szabó S. (Huszár, Aradi).

ZTE FC: Dombó - Lesjak (Huszti, 79.), Várkonyi, Evangelou, Csóka - Sankovic (Szalay, 88.), Bedi - Sajbán (Meshack, 79.), Németh D. (Mim, 70.), Croizet - Mance (Spoljaric, 80.). Vezetőedző: Márton Gábor.

DVSC: Megyeri - Kusnyír, Dreskovic, Lagator, Ferenczi (Mojzis, 84.) - Manrique - Vajda (Joao Oliveira, 46.), Dzsudzsák (Romanchuk, 84.), Loncar, Domingues (Szécsi, 74.) - Bárány (Tuboly, 90.). Vezetőedző: Srdjan Blagojevic.

Gólszerzők: Croizet (38.), Dzsudzsák (56.), Várkonyi (68. - öngól).

Sárga lap: Mance (26.), Evangelou (45.), illetve Bárány (34.), Vajda (44.), Joao Oliveire (90+4.).

Valamivel három év eltelte után ült ismét a zalai kispadon Márton Gábor. A ZZTE FC nem egészen két hete kinevezett új szakvezetője szombaton mutatkozott be először hazai közönség előtt és persze mi más reménnyel, mint egy sikerrel. Az új edző több helyen is új játékosokat vetett be a kezdőjében, legalábbis ahhoz képest, ami még az előző fordulókban általában szerepelni szokott. A másik oldalon túl nagy meglepetéssel nem szolgáltak a debreceniek.

Mondjuk úgy, hogy lassan melegedtek be a csapatok az amúgy is csípős hidegben, de aztán élénkebb lett a játék. A Debrecen játékán mintha az látszott volna, hogy szerette volna a ZTE szerkezetét minél szélesebbre húzni, de kevés sikerrel tette ezt. Ami a zalaiakat illeti, kevés alkalommal jutottak el a támadó harmadig, de persze azért vezettek támadásokat. Sőt, A félidő hajrájában már aktívabb lett a házigazda is. Ennek volt köszönhető a gól is, amikor a 38. percben Mance tartotta meg a labdát és fordult le szépen őrzőjéről, majd laposan a hosszú oldalra játszott és balról érkezett Croizet, aki az ötösről a kapuba továbbított, 1-0. Szépen játszotta le ezt az akciót a zalai csapat, aminek meglett a jutalma.

Nos, a ZTE esetében és jelenlegi helyzetében most a legfontosabbak a pontok, de volt még egy félidő, így megnyert meccsről szó sem volt még a szünetben. Márton Gábor vezetőedző érthető módon nem változtatott csapatán, az egerszegiek pedig igyekeztek a folytatásban is türelmesen futballozni és persze nem hibázni. Viszont nem tartott sokáig az előny, ugyanis az 56. percben nem tudtak felszabadítani a hazaiak., Dzsudzsáknál maradt a labda, aki balról, kifele cselezve elfektetett kélt védőt is és éles szögből a hosszú sarokba lőtt, 1-1. A DVSC rutinos klasszisának megjött a kedve és az 59. percben 18 méterről tüzelt, ám Dombó remek védéssel hatástalanította Dzsudzsák bombáját. A kérdés az volt, hogy lesz-e válasza a ZTE-nek, amely nagyon nem adta fel addigi taktikáját. Igazából nem támadott ki, behúzódott, így a vendégek támadtak szinte folyamatosan. A 68. percben aztán a csereként beállt Joao Oliveire jutott túl Csókán, lapos középre adása mielőtt Loncarhoz jutott volna, Várkonyi ért bele, a labda pedig a kapuban kötött ki, öngól, 1-2. Ezzel már nehéz helyzetbe került a ZTE, a csereként pályára érkezett Mimnek volt egy ígéretes lövése, de Lagator fejéről szögletre pattant a labda. Mondjuk, a gólhoz mind többször kellett volna eljutni a kapuig, Márton Gábor pedig egy hármas cserével igyekezett lendületet adni csapatának. A ZTE FC az utolsó percekre saját térfelére kényszerítette a debrecenieket, de nem tudott már változtatni az eredményen.

A ZTE FC nem tudott javítani a helyzetén, az edzőváltás után sem. A DVSC megérdemelten vitte el a három pontot Egerszegről.