ELTE-BEAC – Nagykanizsai Futsal Club 7-5 (3-2)

Budapest, 50 néző. Jv.: Fehérvári.

FC: Szabó Á. - Horváth G., Bolla, Schuller, Kovács Gy. Csere: Németh M., Lódi, Béli M., Gyurcsányi, Dömötörfy, Takács S. Játékos-edző: Gyurcsányi Zsolt.

Gólszerzők: Szekér (1., 39.), Bencsik (4.), Fülöp (10.), Szini (21.), Béres (32.), Schuller (40. - öngól), illetve Kovács Gy. (15.), Schuller (20., 24.), Béli M. (33., 33.)

A futsal NB II Nyugati csoportjának 8. fordulójában az NFC ahhoz az ELTE-BEAC-hoz látogatott, mely tavasszal kiesett az első osztályból, Ráadásul nem is a legjobb ritmusban indítottak a minifutball vb-n bronzérmet szerző magyar válogatott tagját, Bozsoki Imrét nélkülöző - kanizsaiak: a hazaiak már a 15. másodpercben betaláltak, a 10. percben pedig már 3-0-t mutatott az eredményjelző. Az első félidő derekán rendezte sorait a Kanizsa, letámadásával zavart is tudott okozni és Kovács György egyedül törve kapura, a hálóőr mellett a kapuba gurított (3-1). A 17. percben Schuller Ferenc lövése csattant a kapufán, rá két percre Schuller aztán már a kapuba bólintott (3-2).

A második húsz perc elején ismét az „öltözőben ragadt” az NFC, a vendéglátók be is köszöntek. A dél-zalaiak aztán visszajöttek 4-3-ra, de a fővárosiak a 32. percben 5-3-ra módosították az állást. Nem adta fel a Nagykanizsai FC, Béli Milán - a találkozó legszebb találatát jegyezve - gyakorlatilag az alapvonalról szerzett óriási gólt, majd a kanizsaiak játékosa gyorsan duplázott, s máris 5-5 állt a csapatok neve mellett. Gyurcsányi Zsolt játékos-edző együttese támadásban maradt, ugyanakkor az „egyetemisták” a végén egy gyors kontrából betaláltak, majd egy nagykanizsai öngól a végeredményt is beállította.

Gyurcsányi Zsolt: „Egy rendkívül jó iramú, izgalmas találkozón közel álltunk a bravúrhoz, de a rutinos, a tabellát vezető fővárosiak jól használták ki a hibáinkat. Az egész csapatot dicséret illeti. Most két hazai mérkőzésünk következik, melyeket természetesen meg szeretnénk nyerni.”