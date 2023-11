Kupapárhuzam a bajnoki árnyékában 1 órája

Fókuszban a ZTE és a Kisvárda vasárnapi csatája

Lezajlott a „kupaszerda”, ami igazából három napig tartott és sorsoltak is: a ZTE FC a MOL Magyar Kupában a Diósgyőrrel játszik a következő körben, de az még jóval odébb van... Sokkal fontosabb most a vasárnapi (12.30), Kisvárda elleni bajnoki mérkőzés, a 12. fordulóval pedig megkezdődik a labdarúgó NB I. második köre is.

A pozitív élmények a ZTE FC játékosainak talán vasárnapra is kitartanak. Ehhez az kellene, hogy Antonio Mance Középen), Yohan Criozet (balról) és Szendrei Norbert hasonló hangulatba kerüljenek... Fotó: Szekeres Péter

A MOL Magyar Kupában a ZTE FC szerdán, a Haladás elleni 2-1-es sikerével biztosította a helyét a legjobb 16 között, csütörtökön késő este pedig megtartották a nyolcaddöntő sorsolását. Az egerszegieknek ezúttal élvonalbeli csapat jutott, hiszen a DVTK lesz a következő körben az ellenfelük, ráadásul idegenben, de ez a mérkőzés majd csak februárban lesz esedékes. „Esedékesség” szempontjából a vasárnapi, idegenbeli, Kisvárda elleni találkozó hatványozottabban előrébb való, és persze a tét miatt is. A várdaiak jelenleg az utolsó helyen állnak 7 pontjukkal, a ZTE a 10. helyezett 8 ponttal. S ha már ezen cikken belül is van „kupapárhuzam”, nem hagyható ki azt sem megemlíteni: a ZTE FC májusi, Magyar Kupa-diadalánál az ellenfelet (Budafok) az a Mátyus János irányította, aki jelenleg a Kisvárda szakvezetője. Boér Gábor, a ZTE FC szakvezetője a sorsolással kapcsolatban elmondta: nem örültek neki, hiszen egy távoli csapatról van szó, és egy megerősödött együttesről, de gyorsan hozzátette, ez még egy távoli esemény. Most a Kisvárda elleni meccsre kell koncentrálni. – Igazi kupahangulatú mérkőzést nyertünk meg szerdán, aminek nagyon örültünk – jegyezte meg Boér Gábor, még mielőtt a vasárnapi mérkőzés esélyeiről beszélt volna. – Értékes győzelemnek tartjuk, egy pozitív élmény, de a helyén kezeljük. Egy ilyen pozitív élmény ugyanakkor a bajnokságban is elkelne. A Kisvárda ugyanabban a helyzetben van, mint mi, pontokat kell nekünk és nekik is szerezni. Az, hogy lesz-e visszatérő a korábbi sérültek közül, arra Boér Gábor még nem tudott választ adni. Illetve azt is elmondta, hogy vannak kisebb sérülések, melyek még alakíthatják a vasárnapi csapatot. A szakvezető úgy fogalmazott, hogy meg kell találniuk a megfelelő tizenegyet és azt is el kell tervezni, hogy ha kell, minként változtassanak rajta.

