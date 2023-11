A serdülő sportlövők bajnoki érmei 1 órája

Egerszegi és keszthelyi aranyérem

Nemcsak a felnőtt korosztályú sportlövők, de az utánpótlás képviselői is szorgalmasan készültek az ősszel és mostanra jött el az ideje a "vizsgának", vagyis az országos bajnokságon való megmérettetésnek. Nos, a serdülők idei légfegyveres bajnokságán Zalaegerszegre és Keszthelyre is került bajnoki cím, valamint a további érmekből jutott egy Nagykanizsára is.

Kerkai Attila

A ZTE SKK aranyérmes és második helyezett fiú csapata, mellettük a keszthelyi szedlák Ádám, aki aranyérmet szerzett, a kép szélén pedig az ezüstérmes kanizsai Szabados Koppány Forrás: ZH

Salgótarjánban rendezte meg a Magyar Sportlövő Szövetség a serdülő országos bajnokságot, Zala vármegyét három klub képviselte összesen 15 fővel. A ZTE Sportlövész Klub 8 a BEFAG Keszthelyi Erdész LK és a PSLE Nagykanizsa is indított versenyzőket és mindhárom zalai klub éremmel térhetett haza. A nagyobb létszámú csapatot az egerszegi és a keszthelyi klub indította. Az első zalai bajnoki cím Szedlák Ádám (BEFAG Keszthelyi Erdész LK) nevéhez fűződött, aki a 40 lövéses légpisztolyos számban végzett az élen. 367 körös teljesítménnyel. A tehetséges lövő egyre stabilabb és kiegyensúlyozottabb formát mutat és versenyeredményei igazolják azt a tudatos munkát, amit az edzéseken mutat. Csapatban a keszthelyiek még két negyedik helyezést értek el. Ugyancsak a légpisztolyosok között állhatott dobogóra Havasi Balázs, a ZTE SKK versenyzője, aki a 20 lövéses számban végzett a harmadik helyen, ugyanő pedig a légpuskások mezőnyében is bronzérmet szerzett. Csapatban a ZTE SKK (Havasi Balázs, Kónya Botond, Havasi Bálint) légpisztolyban országos bajnok lett, ugyanebben az összeállításban légpuslkában pedig harmadikok lettek ők. A zártirányzékú légpuska 40 lövéses számában Szabados Koppány, a PSLE Nagykanizsa sportölője remekelt, aki ezüstérmet szerzett 382 körrel, így a dél-zalaiak is éremmel térhettek haza. A részletes eredmények. Légfegyveres serdülő országos bajnokság, Salgótarján. Légpisztoly. Fiúk. 40 lövés: 1. Szedlák Ádám (BEFAG Keszthelyi Erdész LK) 367 kör. Csapat: 4. BEFAG Keszthelyi Erdész LK (Szedlák Ádám, Hullay Zovárd, Kovács Jakab) 962. Leányok. 40 lövés, csapat: 4. BEFAG Keszthelyi Erdész LK (Baráth Bianka, Tóth Boróka, Parragh Kata) 922. Légpisztoly 20 lövés. Fiúk: 3. Havasi Balázs (ZTE SKK) 157, 6. Hullay Zoárd 8BEFAG Keszthely) 149, 10. Kónya Botond (ZTE SKK) 134. Csapat: 1 ZTE SKK (Havasi Balázs, Kónya Botond, Havasi Bálint) 409. Leányok: 6. Horváth Regina (ZTE SKK) 152, 7. Havasi Liliána (ZTE SKK) 146. Csapat: 4. ZTE SKK (Horváth Regina, Havasi Liliána, Aczél Aliz) 400. Zártirányzékú légpuska 40 lövés. Fiúk: 2. Szabados Koppány (PSLE Nagykanizsa) 382, 6. Süle Nimród (ZTE SKK) 373. Csapat: 4. ZTE SKK (Süle Nimród, Havasi Balázs, Havasi Bálint) 1038. Leány: 10. Varga Petra (ZTE SKK) 363.

Zártirányzékú légpuska 20 lövés. Fiúk: 3. Havasi Balázs (ZTE SKK) 174, 8. Havasi Bálint (ZTE SKK) 164, 10. Kónya Botond (ZTE SKK) 146. Csapat: 2. ZTE SKK (Havasi Balázs, Kónya Botond, Havasi Bálint) 484.

