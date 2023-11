Szepetnek–Magnetic Andráshida TE 5-1 (2-0)

Szepetnek, 70 néző. Jv.: Baranyai R.

Szepetnek: Szekeres (Tugya) – Pál Mi., Fadgyas (Koller), Rákhely, Bános, Déri, Pápai, Millei (Orsós R.), Nagy T., Kolman (Bilák), Dömötör (Csavari). Edző: Németh István.

Andráshida TE: Czirjék – Darabos (Tóth B.), Tóth D., Kalamár, Rohonczy, Luter, Bognár, Szabó M., Németh K., Igazi, Benczik (Anti). Edző: Szabó II Zsolt.

Eredményeit tekintve lendületben lévő Szepetnek fogadta az ATE-t, ugyanakkor a vendégek hozzáállása a meccshez is jó mérkőzést ígért az időjárás által igencsak próbára tett szepetneki pályán. Nagy Tamás gólra váltott büntetője után Dömötör Csaba köszönt be, s onnan, vagyis a 24. perctől a vendéglátók már jóval magabiztosabban futballozhattak. A második félidő elején Tóth Dániel betalált, ez jelezte, az Andráshida TE is meccsben lehet még, ugyanakkor Nagy a találkozón gyorsan elért második és harmadik találata rögtön a Szepetnek felé billentette a mérleg nyelvét. A 4-1 ellenére a hidaiak sem adták fel, így a hazaiak szintén támadhattak kedvükre a nehéz talajon, s Orsós Roland révén a szepetnekiek a 74. percben ötödször is eredményesek voltak, amivel a meccs végleg eldőlt a Szepetnek SE javára, az őszi szezon végére kimondottan összeszedett teljesítményt nyújtva.

Gólszerzők: Nagy T. (3 – az elsőt 11-esből), Dömötör, Orsós R., illetve Tóth D.

Jók: Déri, Dömötör, Nagy T., Pál Mi., ill. Tóth B., Tóth D., Kalamár.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Hévíz 0–4 (0–2)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Major Zs.

Kiskanizsa: Belső (Herczeg) – Kotnyek, Fülöp, Dolmányos, Kiss J., Heiszter (Dömötör), Turi, Takács (Jagarics), Füzesi, Mismás, Parragi. Edző: Rácz Szabolcs.

Hévíz: Dénes – Filó, Tóth I., Nyári, Szindekovics (Rózsás), Bontó (Baki), Sabján (Karakai), Nagy D., Damina (Erdősi), Fábián (Kustán), Meidl. Edző: Damina László.

Az első félidőben kiegyenlített volt a mérkőzés, igazi helyzet egyik oldalon se akadt, jobbára a két 16-os között folyt a játék. A 44. és a 45. percben aztán a hazai védők hibáját kihasználva kétgólos előnyre tett szert a vendégcsapat. Fordulás után voltak kiskanizsai próbálkozások, de a 16-osnál elfogyott a tudomány, majd jött a kiállítás, és ezt követően a Hévíz újabb két találattal növelni tudta előnyét. Összességében a minden csapatrészében jobb vendégek győzelme megérdemelt.

Gólszerzők: Bontó, Sabján, Karakai, Szindekovics.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Kiállítva: Turi (64., Kiskanizsa).

Kinizsi Gyenesdiás – Flexibil-Top Zalakomár 3-5 (1-1)

Gyenesdiás, 50 néző. Jv.: Lapath D.

Gyenesdiás: Für (Piller) – Zsiga, Székács, Szekér, Karancz, Tarnóczai, Kiss P. (Rácz), Bertók (Dobján), Bardon, Kiglics (Fellner), Orbán. Edző: Kocsis Norbert.

Zalakomár: Vida – Losonczi, Takács Cs., Vass, Horváth L., Horváth J., Madarász Z., Madarász F. (Mutter A.), Mutter M., Mésszáros, Madarász Sz. Játékos-edző: Horváth Zsolt.

Sokáig kiegyenlített küzdelem folyt a középpályán a hasonló erőt felmutató két csapat között. Az eredmény is egy óránál még döntetlen jelleget sugallt. Ekkor a vendégek felpörögtek és jól használták ki a hazai védelem gyenge pontjait, négy gólt szereztek zsinórban. A hajrában a Gyenesdiás még magára talált, két szép góllal alakítva ki a végeredményt. A győzelmet azonban a lelkes komáriak már nem engedték ki a kezükből. Gyenesdiáson az őszi idény végén az utánpótlás csapat szép első helyének örülnek.

Gólszerzők: Székács, Orbán, Rácz, ill. Horváth J. 2, Horváth L. 2, Madarász Z.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

U19: Gyenesdiás–Zalakomár 6-4.

Lenti TE–Technoroll Teskánd 3–3 (2–3)

Lenti, 100 néző. Jv.: Cserfő Gy.

Lenti TE: Dervalics – Mentes, Ritlop, Pál, Fábián, Sárkány, Kiss K., Nagy M., Fentős (Horváth F.), Pálinkás, Csiszár. Edző: Szabó István.

Teskánd: Kiss B. – Gyarmati, Kiss P., Gájer, Szökrönyös (Elek), Bresztovszky, Bakos, Németh N., Major, Kiss D. (Megyesi), Boronyák. Edzők: Deák Ádám, Mándli Péter.

Küzdelmes, jó iramú mérkőzésen egyenrangú ellenfele volt a hazai csapat az éllovasnak, és a helyzetei alapján közel állt a győzelemhez.

Gólszerzők: Sárkány, Nagy M., Pálinkás, ill. Major (2), Szökrönyös (11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Kiállítva: Kiss P. (69., Teskánd).

U19: Lenti TE–Teskánd 2–0.