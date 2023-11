Kometa Kaposvári KK - Zalakerámia ZTE KK 89-78 (27-21, 22-16, 22-13, 18-28)

Kaposvár Aréna, 900 néző: Jv.: Praksch, Balog, dr. Németh.

Kaposvár: Eaddy 25/18, Jackson 11/6, Paár 4, Abell 25/3, Koprivica 4. Csere: Fazekas 2, Puska 5/3, Bogdán 3/3, Krnjajski 10/3, Halmai. Vezetőedző: Váradi Kornél.

Zalakerámia ZTE KK: Csátaljay 2, Hicks 24/6, Green 2, Ostojic 22, Tóth Á. 10.Csere: Lekunas 3, Németh Á., Mishula 11/9, Csuti 2, Keller I. 2. Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

Kipontozódott: Lekunas (38.).

Négy, sikeresen megvívott mérkőzéssel a háta mögött érkezett Kaposvárra a Zalakerámia ZTE KK, így joggal reménykedhettek hívei, hogy tudja tartani a lépést Lubomir Ruzicka együttese. Ugyanakkor a házigazda hazai környezetben bárkire veszélyes csapat, és a héten frissített is az irányítóposzton. Az amerikai Tadj Eaddy a ZTE KK ellen mutatkozott be, gyorsan egy triplát is dobott és Kaposvár jobban "kapta el" a a találkozó elején (11-4). De nem sokáig tartott ez, ugyanis Ostojic szedte a lepattanókat és a zalai támadások is pontosabbak lettek (14-14), de aztán megint ellépett a házigazda (19-14). Ez még nagyon a mérkőzés eleje volt, de azért kezdett távolodni a Kaposvár (27-19), amire viszont figyelni kellett. Hicks triplájával zárkózott a ZTE (30-26), de összességében az volt a jellemző, hogy az egerszegiek futottak az eredmény után hol kisebb, hol nagyobb különbséggel (37-31, 42-32) és ez kitartott a nagyszünetig. A ZTE KK védekezése hagyott kívánnivalót maga után, de a támadójátéka is eléggé akadozott, ami ha így marad, az hazai sikert vetített előre.

A fordulás után gyorsan lett 15 pont is a különbség, és úgy tűnt, hogy a somogyiak új igazolása telitalálat volt. A negyedik tripláját is bedobta az amerikai , a ZTE litvánja, Lekunas meg a negyedik büntetőjét hagyta ki, így pedig nem nagyon nyílt esély a visszazárkózásra. Itt kezdett "beszakadni" a mérkőzés az egerszegiek szempontjából, hiszen Eaddy újabb hármasával húsz pont fölé nőtt a hazai előny (61-40). Innen már nagyon távolinak tűnt a ZTE feltámadása, főleg a szombati formát elnézve. Úgy meg pláne, hogy a somogyiak új igazolása, Eaddy nem vett vissza, akit képtelenek voltak megfogni az egerszegiek. A kaposváriak új igazolás végig nagyon elemében volt, ez a mérkőzés róla és a hazaiakról szólt, a ZTE KK pedig gyenge napot fogott ki, ez alapján a veresége nem meglepő.

Az egerszegiek jó szériája megszakadt, tulajdonképpen a mérkőzés elejétől futottak az eredmény után. A Kaposvár megérdemelten nyert, jobb volt ezen az estén, a ZTE meccs végi feltámadása már csak kozmetikázott az eredményen.