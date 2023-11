A kezdeti két vereség után sorozatban négy találkozót nyert meg a Zalakerámia ZTE KK együttese, így a negyedik helyről várja a bajnokság hetedik fordulóját 4/2-es győzelmi mutatóval. A Kaposvár esetében éppen fordított ez a mutató (2/4), és azt, hogy a somogyiak is elégedetlenek ezzel, az is jelzi: a hét elején irányítót cseréltek. Közös megegyezéssel felbontották Derek Jackson szerződését, majd szinte azonnal bejelentették a szintén amerikai Tahj Eaddy szerződtetését. Az, hogy ez a váltás hoz-e lendületet a Kaposvárnak, majd kiderül, mindenesetre a ZTE KK-nál az a terv, hogy ne ellenük történjen ez meg.

Merthogy a lendületben lévő egerszegiek szeretnék folytatni sorozatukat. Mondjuk, a négy egymás után kiharcolt győzelem azért nem volt teljesen zökkenők nélküli, hiszen ebben benne van a Körmend elleni és a legutóbbi, NKA Universitas Pécs elleni egy-egy pontos siker is. Azért ebben is van különbség. Míg a vasiak otthonában kiharcolt győzelem egy kifejezetten jó meccsen született meg, addig az NKA inkább kellemetlen ellenfél volt a ZTE KK szempontjából, amely nem tudta a saját játékát játszani. A győzelem viszont meglett, ami a legfontosabb volt.

A cél most is ez lesz, és ahogy Lubomir Ruzicka, a csapat vezetőedzője érdeklődésünkre elmondta, nehéz mérkőzésre számít, a győzelem érdekében pedig védekezésben kell csapatának a korábbi jó formáját hozni és persze a dobóteljesítmények is sokat jelenthetnek. A kaposváriaknál történt játékoscseréről pedig annyit jegyzett meg, tudnak róla, de ők elsősorban saját csapatuk játékával szeretnének foglalkozni.

A ZTE KK keretében egyedül a fiatal Szalay Domonkos sérült, a többiek készen állnak a játékra.

Időközben egy időpontváltozás is történt a Zalakerámia ZTE KK menetrendjében, igaz, az még odébb van, de éppen a Falco KC Szombathely elleni mérkőzést érinti. A televíziós közvetítés miatt a találkozót december 10-én 19 órától rendezik, ami egy vasárnapi nap lesz.