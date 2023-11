Északnyugati csoport:

ZTE FC II.– Gyirmót FC II. 1-1 (0-1)

Zalaegerszeg, néző: Jv.: Németh G.

ZTE FC II.: Köcse - Deme, Dóczi, Király - Boros, Kapus (Wolf, 78.), Mulasics (Varga L., 69.), Lengyel (Györe, 46.), Balabás (Dobos, 46.) - Baloteli (Molnár. 78.), Bodrogi. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerző: Boros (95.- 11-esből).

A mérkőzésen jobban kezdett a vendégcsapat és az első félidőben is ez volt a helyzet. Furcsa körülmények között szerzett vezetést a Gyirmót II., hiszen egy játékvezetői sípszó mindenkit megtévesztett, mindenki leállt, mégis ment tovább az akció... A második félidőben több lehetősége volt az egerszegieknek, akik végül a 95. percben egy kezezésért megítélt büntetőből, Boros találatával egyenlítettek.

Koller Zoltán: „ Az első félidőben nem úgy játszottunk, mint kellett volna, ráadásul olyan gólt kaptunk, amilyen még nem láttam... Ha nincs ez, a másodikban lehoztuk volna ezt a meccset, hiszen sokkal jobban játszottunk, végül az utolsó pillanatban mentettünk pontot.”

Délnyugati csoport:

Ferencváros II.– FC Nagykanizsa 1-0 (0-0)

Budapest, néző. Jv.: Ujhelyi.

FC Nagykanizsa: Haála Kada - Szabó P., Kovalovszki, Szanyi (Fehér, 66.), Varga D. - Bence Sz. - János N. (Sági, 88.), Szökrönyös D., Pintér, Lőrincz B. (Szinay, 72.) - Kondor. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerző: Gágyor (62.).

Sérülések miatt több hiányzó is volt a kanizsaiaknál, így például Kálovits Henrik kiesése után Haála Kada Iván állt a dél-zalaiak kapujában. Rangadónak számított a találkozó ebben a csoportban és a házigazda FTC II. csapatában ezúttal Baráth Péter is helyet kapott a zöld-fehérek első együtteséből. A fővárosiak kezdték jobban a mérkőzést, többet támadtak, de eredménytelenül. Jobbára mezőnyben zajlott a játék, aztán Haála Kadának kellett egy alkalommal nagyot védenie, de a félidő hajrája egyértelműen a kanizsaiaké volt. A 43. percben János Norbertnek teremtettek lövőhelyzetet a társak, de a hazai kapus nagyot védett, egy perc múlva Lőrincz Bence érkezett, de az ő lövését is fogta a kapus. A második félidőben is változatos volt a játék, de aztán a az FTC II. vezetést szerzett. Egy ideig még nyomott a házigazda, de a hajrában ismét a Nagykanizsa következett. A 82. percben Bence Szilárd gólba tartó lövését blokkolták a hazaiak. ami nagy lehetőség volt az egyenlítésre.

Gombos Zsolt: „Azt gondolom, hogy a jobb csapat nyert. A mi játékosaink az átlag alatt teljesítettek, de sok minden befolyásolta a meccset, így a két visszajátszó az ellenfélnél, nálunk pedig a hajnali utazás sem volt ideális. Az viszont, hogy az egyik középső védőnk végezzen el egy bedobást és labdavesztés után pont az ő helyéről lője az ellenfél a gólt, egyenesen érthetetlen számomra...”