A ZTE FC úgy lépett pályára vasárnap a Kisvárda otthonában, hogy a két utolsó helyezett csatája következik, és ebből a csatából a kék-fehérek kerültek ki győztesen. Kisvárdáról pedig úgy távoztak, hogy már nem állnak kieső helyen, ami csak átmeneti állapotnak bizonyult a Mezőkövesd szombati győzelmét követően. A labdarúgó NB I. 12. fordulója után Boér Gábor együttese ismét a 10. helyen áll, folytatás pénteken, az MTK otthonában.

A vasárnapi mérkőzés arról is emlékezetes maradhat, hogy a ZTE FC egyfajta kockázatot vállalt, hiszen kulcsjátékosok sorát pihentette az első félidőben, akiket csak a második félidőben küldtek pályára. A terv bevált, hiszen a második 45 percben jóval erőteljesebb volt a zalaiak futballja. Jött a gól is, amit az a Sajbán Máté szerzett, aki az első félidőben még támadóként szerepelt, a másodikban viszont már gyakorlatilag védőként futballozott. S hogy mennyire lepte meg ez az edzői döntés? Erről is kérdeztük a győztes találat szerzőjét a találkozó után.

- Valóban, a bal oldalon szárnyvédőként játszottam Kisvárdán a második félidőben, de annyira azért nem volt szokatlan ez a szerepkör - kezdte válaszát Sajbán Máté. - Két évet Pakson futballoztam és ott gyakran kellett ugyanezt a posztot betölteni. Amikor három belső védő van, akkor be kell segíteni védekezni, de azért több szerep jut az embernek a támadások segítésére. Kicsit más, mint egy tisztán védői szerepkör.

A gólnál pedig jókor volt jó helyen? A kipattanó labda éppen Önhöz került.

- Tipikusan olyan gólnak tűnhetett, de azt azért el kell mondani, hogy a szögletnél a kapus előtti terület volt megadva a pozíciómnak. Vagyis, ott kellett helyezkednem, ami kifizetődött... A mérkőzésre volt a szakmai stábnak egy kidolgozott terve, hiszen egy héten belül három mérkőzés várt ránk. Nem adtuk fel az első félidőt sem, ha esetleg így gondolná bárki a későbbi cserékre gondolva. Azzal a gondolattal született meg a terv, hogy a kilencven percre lett felépítve, hiszen volt, aki többet játszott korábban és voltak, akik kevesebbet, így pihentebbek voltak.

A kisvárdai gólját megelőzően utoljára az MTK ellen volt eredményes, még a második fordulóban. Pénteken az MTK vendégei lesznek: érkezik a szezon harmadik Sajbán-gólja?

- Ezt nem tudom megmondani, de a három pont az megint jöhetne. Megint egy nagyon fontos meccs vár ránk és felszabadultságot csak az hozhatna, ha az MTK ellen is eredményesek lennénk. Mindig minden meccsen a győzelem számít. Ma nyertünk, de egy győzelem még nem elég ahhoz, hogy minden egyből megváltozzon. Több is kellene, hogy tovább javuljon a helyzetünk és akkor tényleg felszabadultabban készülődhetnénk a továbbiakra.

