A Zalakerámia ZTE KK kellemes emlékeket őrizhet a múlt péntekről is, hiszen hatalmas csatában nyert egy ponttal az ősi rivális Körmend otthonában. A nehezen indult szezon első bravúrját érte el Lubomir Ruzicka együttese, ami azért volt fontos volt, hogy a csapat érezze, képes erre is. A szezon eleji bizonytalan kezdés a szerencsétlen sérülésekre és betegségekre is visszavezethetők voltak, de mindt tudjuk, a sportban igazából csak az eredmények számítanak.

Nos, a ZTE KK a két vereség után három győzelemmel folytatta, és itt a lehetőség, hogy meglegyen a negyedik is. Csakhogy, hiába újonc a Rátgéber-akadémiára épülő NKA Universitas Pécs, amely eddig már két sikert könyvelt el három veresége mellett. Sopronban például mindössze három ponttal kapott ki Goran Tadic csapata, miközben legyőzte két ponttal a Paksot és legutóbb szintén hazai pályán a DEAC-ot. Ráadásul úgy, hogy mindössze két külföldi lépett pályára a pécsieknél. Légiósaik megbízhatók, Kovács Péter személyében van egy nagyon tapasztalt kosarasuk, a mag pedig 2000 és 2007 között született magyar tehetségeké. Akadémiai csapat, amely komoly szakmai háttérrel rendelkezik. Hiba lenne bárki részéről lebecsülni az újoncot.

S ha már a tehetségeknél tartunk... A ZTE KK-nál is vannak ilyenek, például Csuti Kornél, aki egyre több szerepet kap a csapatban. Az A-csoport első öt fordulójában lejátszott találkozók statisztikái szerint az első három legjobb fiatal között van (2004 után születettek) a zalaiak magasembere, aki 4,6 pontot, 2,6 lepattanót és 6,4-es teljesítményindexet átlagolt.

– Legutóbb egy nagyon jó hangulatú mérkőzésen nyertünk és mindig sokkal nagyobb az öröm, ha a Körmendet győzzük le, mint bármely más együttest. Viszont most egy jó formában lévő csapat látogat hozzánk és biztos vagyok benne, hogy nem lesz olyan egyszerű nyerni a Pécs ellen, mint azt talán sokan hinnék. A hét elején még a saját játékunkat csiszoltuk, a második felétől viszont már a baranyaikra is készültünk a győzelem reményében - nyilatkozta a fiatal kosaras a klub videójában.

Lubomir Ruzicka vezetőedző kemény meccsre számít egy agresszív ellenféllel szemben. Mint mondta, csapata lendületben van és nem szeretnének ebből most visszavenni.