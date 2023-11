Gyorsan tegyük hozzá, ahogy az MTK is. A fővárosiak az első hét fordulóban újonc csapatként „hasítottak”, hiszen tizennégy pontot szereztek, az egyetlen vereségüket éppen a ZTE FC ellen szenvedték el még a második körben. A második helyen álltak a tabellán, aztán jött újabb öt forduló és Horváth Dávid csapata alaposan megtorpant. Sorozatban négy vereség következett, hogy aztán múlt vasárnap a Paks vendégeként szerezzenek egy pontot Demjén Patrikék. A ZTE FC korábbi kapusa Pakson megőrizte kapuját a góltól, viszont az azt megelőző négy fordulóban nem kevesebb, mint 15 gólt kapott az MTK (benne egy hatos az FTC-től) és mindössze egy gólt lőtt.

Mondjuk, a ZTE FC is megkapta a hatot az FTC-től, de az már régen volt... Az egerszegiek legutóbbi öt mérkőzésének mérlege kedvezőbb, hiszen két győzelem és egy döntetlen mellett két vereség jutott ebben a szakaszban Boér Gábor együttesének, de ezzel együtt sem lehet elégedett az eddigi szereplésével a zalai együttes. Kétségtelen, hogy a múlt vasárnapi, Kisvárda ellen aratott 1-0-s siker nagyon jól jött a csapatnak. A zalai szakvezetőt elsőként arról kérdeztük a pénteki találkozóval kapcsolatban, hogy milyen reményekkel várja ezt a csatát.

– Újabb fontos mérkőzés előtt állunk, hiszen egy közvetlen riválishoz utazunk –mondta Boér Gábor. – Nagyon fontos lenne számunkra, hogy most már a bajnokságban is nyerjünk két egymást követő mérkőzésen, ami biztosan jót tenne a csapat önbizalmának. Az eddigiek során a körülöttünk lévő csapatok ellen szereztük a pontjainkat, s miután az MTK-t idehaza legyőztük, jó lenne, ha idegenben is sikerülne ez. Egy sikerrel ugyanis megközelítenénk a pénteki riválist, és közelebb kerülhetnénk a középmezőnyhöz.

– Visszatérve a Kisvárda elleni találkozóra. A ZTE FC-nek sikerült olyan taktikát választania, ami bejött neki, hiszen a második félidőt „nyomta meg”, és akkor sikerült az ellenfél fölé kerekedni. Hasonló várható pénteken is? - kérdeztük a szakvezetőtől, illetve a korábbi sérültek (Zoran Lesjak, Josip Spoljaric, Mim Gergely) állapota iránt is érdeklődtünk.

– Az MTK nincs jó passzban, hiszen az elmúlt öt meccsén mindössze egy pontot szerzett – válaszolta Boér Gábor. - Ez a legutóbbi paksi döntetlenje felért egy győzelemmel, így valószínűleg ellenünk a sikerre hajt. Most azt mondhatom, hogy teljes kerettel készülhetünk, a korábbi sérültek már edzésben vannak. A pillanatnyi legjobb csapatot próbáljuk pályára küldeni. A múltkori meccsre megvolt a stratégiánk, ami bejött, de most más lesz a helyzet, és ugyanazt nem választhatjuk, mint legutóbb. Mint minden ellenfélből, így az MTK játékából is készülünk és meglesz a taktikánk ellene is.