Kisvárda MasterGood - ZTE FC 0-1 (0-0)

Kisvárda, 1820 néző. Jv.: Bognár (Buzás, Kóbor).

Kisvárda: Kovács M. - Cipetic, Jovicic, Széles, Alic - Ötvös, Nikolov (Makowski, 70.), Melnyk - Navratil (Ilievski, 76.), Balogh (Czékus, 84.), Camaj (Vida, 70.). Vezetőedző: Mátyus János.

ZTE FC: Dombó - Todoroski (Huszti, 57.), Safronov, Csóka, Evangelou, Medgyes (Croizet, 46.) - Soltész (Meshack, 57.), Szendrei (Sankovic, 64.), Bedi - Németh D. (mance, 46.), Sajbán. Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerzők: Sajbán (74.).

Sárga lap: Ötvös (4.), Melnyk (84.), illetve Todoroski (7.). Medgyes (41.), Meshack (90+2.).

Croizet, Mance, Huszti, Meshack, Sankovic... Valamennyien csak a kispadon kaptak helyet a ZTE FC keretéből, ám miután ott voltak ők is Kisvárdán, vélhetően nem sérülés miatt döntött a mellőzésükről Boér Gábor vezetőedző. Ha a zalai szakvezető szándéka az volt, hogy meglepetést okozzon, vélhetően sikerült neki. A szerdai kupameccs után egy "felforgatott" együttes lépett pályára az ellen a Kisvárda ellen, amely az utolsó volt a játéknap előtt, a ZTE FC pedig az utolsó előtti, hiszen előző nap a Mezőkövesd nyert, így előzött. Az egerszegiek ezúttal három belő védős rendszert választottak, ami nem feltétlenül a "bekkelést" vetítette előre és nem is ez volt a cél. Sőt, a találkozó elején a ZTE volt a kezdeményezőbb csapat, miközben szakadt az eső, hiszen délben Kisvárdán vasárnap fél egykor még javában esett, amikor Egerszegen már sütött a nap az elvonult front mögött. Azonban nem az időjárás pillanatnyi állapota állt a középpontban ezen a találkozón, hanem a pontok megszerzése. A Kisvárda tapasztalt játékosai aztán szép lassan elkezdték azt az ritmust felvenni, amivel át is vették a kezdeményezést, így a ZTE-nek is egyre többet kellett a védekezésére figyelni. A 24. percben aztán jött egy nagy zalai helyzet, amikor Bedi szlalomozott végig a védők között, a léc a alá tartó lövését a hazai kapus tolta szögletre, a 30. percben pedig Dombónak kellett Balogh lövését stoppolnia. Egyre jobban dominált a Kisvárda és lett veszélyesebb volt a játéka, így sorra tették ki a labdákat szögletre a zalaiak. A félidő hajrájában aztán az egerszegiek is eljutottak a Kisvárda tizenhatosáig, mégis, Melnyk lábában volt a vezető találat, de a 43. percben az egerszegi oldalhálóba lőtt.

Vélhetően már az elejétől eltervezett cserék jöttek zalai oldalon, hiszen Croizet és Mance érkezett, akikkel azért nagyot javult a minőség a pályán. Csakhogy elkerülni a gólt, ez továbbra is alaptétel lehetett a ZTE-nél, de furcsa mód a lecserélt védő, Medgyes helyén a csatár Sajbán "biztosított", aki az 53. percben éppen elvétett egy labdát a saját kapuja előtt, Navratil lövése pedig alig ment el a jobb felső sarok mellett. Újabb két csere érkezett zalai oldalon (Huszti, Meshack), a meccs is megélénkült. Következett egy Camaj-lövés, ami alig ment mellé. Szendrei lecserélése viszont biztos, hogy nem volt eltervezve, a középpályás ugyanis megsérült... A ZTE FC ebben a felállásban azért már jóval ütőképesebbnek tűnt, Mance centikkel lőtt mellé 22 méterről, de gól nem lett ebből sem. A 74. percben aztán már vezetett a ZTE FC. Croizet szögletet után Mance fejelt, de a labda kijött a kapusról, ott állt Sajbán, aki három lépésről a kapuba lőtt, 0-1. Az "egerszegi terv" alakult , de a kivitelezés még nem volt befejezve. A vasárnapi műszakból még volt vissza több, mint negyedóra és az utolsó pillanatokig nyílt volt, hiszen a 94. percben Ilievski lövését fogta meg nagy bravúrral Dombó, ami létfontosságú volt csapata számára.

A ZTE FC győzött, az előre eltervezett játéka valósult meg, így mondhatni, hogy most a taktika is nyerő lett, hiszen a második félidőre beálló cserékkel az egerszegiek végül felülkerekedtek.