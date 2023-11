Az előtte lévők nem nyertek, a Mezőkövesd viszont igen, így a ZTE FC egy pozíciót veszített és jelenleg a 11., már kieső helyen áll. Korábban írtunk róla, hogy talán korai még a mezőny leghátsó felében tartózkodók egymás elleni mérkőzéseit kiesési rangadónak nevezni. Azóta viszont eltelt pár forduló... Az NB I.-es bajnokság felénél még nem járunk - csak majdnem - , mostanra viszont szépen kirajzolódott, hogy a Mezőkövesd, ZTE FC, Kisvárda hármas szakadt le a többiektől, s ha most játszanának e hármasból egymás elleni meccset, azt már lehetne kiesési derbiként is felfogni. A ZTE FC ebből a szempontból nem áll rosszul, hiszen a Mezőkövesdet és a Kisvárdát idegenben győzte le (utóbbival egálra áll, hiszen a Kisvárda meg Egerszegen nyert).

Az, hogy ebből a hármasból kerül-e ki majd a későbbi két kieső, egyelőre nem tudni. Jó esély van rá, de még nagyon sok forduló van hátra, hogy az erőviszonyok változzanak. Példának okáért, jelenleg nem ebben a hármasban kell keresni a mezőny pillanatnyilag leggyengébb formában lévő csapatát. Az ugyanis az Újpest, amely sorozatban most már a negyedik vereségét szenvedte el. Jóllehet, a lila-fehérek még így is viszonyleg kényelmes helyzetben lehetnek, hiszen éppen kilenc ponttal vannak a kiesőhelytől. Az MTK is gyenge sorozatot mutat, de még mindig van 18 pontja...

Ebből a szempontból jött rosszul a zalaiaknak, az a tény, hogy nem tudtak nyerni szombaton idehaza. A 2-1-es vereség - főleg úgy, hogy az egerszegiek vezettek - fájó, mert nem látszott az előre való elmozdulás. A játékot most azért nem érdemes feszegetni, hiszen a ZTE FC-nek most nem a tetszetős futballra kell koncentrálnia, hanem az eredményesre. Persze, az is igaz: ha jó a játék, abból jobb eséllyel jön ki a jobb eredmény. Szombaton azt láttuk, hogy továbbra is kevés helyzetet dolgoz ki az együttes, így az esélye is kevesebb a gólszerzésre. Amin azért kellene változtatni, mert hátul bármikor képes a hibázásra a társaság. Ez is láttuk szombaton.

Az új edzőnek, Márton Gábornak lesz dolga bőven. Most leginkább erre a három, idei hátralévő meccsre kellene megtalálnia azt a fajta "célfutballt", amivel javíthatna csapata a saját helyzetén. Idegenben a DVTK, idehaza az Újpest és végül idegenben a Ferencváros. Ez a három feladat vár az egerszegiekre még idén a jövő februári folytatás előtt. Aztán a téli szünetben kell(ene) az erősítés is, mert az is látszik, hogy ez is szükséges a bennmaradás érdekében. Pillanatnyi helyzetében a ZTE FC csak egy valamit nem tehet meg és ez igaz a szurkolótáborára is: semmit nem adhatnak fel. Mert nem is kell. A helyzet ugyanis nem túl rózsás, de még messze nem reménytelen...