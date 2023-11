Nagy volt a mozgás a debreceni sportuszodában a múlt hét közepétől, hiszen több napon át zajlottak a felnőtt úszók rövidpályás országos bajnokságának küzdelmei. A Zalaco-ZÚK csapatát Nett Vivien, Scheffer Eszter, Nagy Napsugár és Nagy-Selmeczy Bulcsú képviselte a legjobbak között, akik alaposan kitettek magukért a rendkívül erős mezőnyben. Egyéni csúcsaik közelében úsztak és sikerült B-, illetve A-döntős helyezéseket megszerezniük.

Scheffer Eszter – még csak ifjúsági korosztályú - szokásához híven háton remekelt. A 100 méteres számban (1:06,75) a B-döntő 8. helyét szerezte meg, 200 m háton (2:18,37) viszont majdnem megcsípte a dobogót és a 4. helyen ért célba.

Nett Vivien (ifjúsági) és Nagy Napsugár (serdülő) a gyorsúszó számokban mérte össze tudását a mezőny többi tagjával. Nett Vivien 200 m pillangón (2:16,98) és háton (2:20,19) is B-döntős volt és mindkét számban a 6. helyet szerezte meg. Ugyanő közel járt az első nyolchoz 400 m gyorson (10. hely) és 400 m vegyesen is (11. hely).

A gyorsúszó számokban aztán jöttek a jobbnál-jobb eredmények. Nagy Napsugár 200 méteres (2:0156) B-döntős második helyezése még csak "bemelegítés" volt, hiszen a Zalaco-ZÚK úszóinak a hosszabb távokon megy jobban. Nem is maradtak el az A-döntős úszások. Az 1500 méteres gyorsúszásban Nagy Napsugár a felnőttek között a 4. helyezést érte el, korosztályában pedig a 16:18,58 perces időeredmény új serdülő országos csúcs egyben. Nett Vivien a 6. helyen csapott célba (16:43,87), aztán Nagy Napsugár 800 méteren (8:33,51) az 5., Nett Vivien pedig (8:51,70) a 8. helyet szerezte meg. A 400 m-es táv döntőjében Nagy Napsugár még egy 4. helyet is magáénak tudhat (4:10,78).

Nagy Napsugár 1500 méteres gyorson elért időeredménye pedig egyenesen repülőjegyet ért a decemberi felnőtt Európa-bajnokságra is. A hazai szövetség a 2021-es kazanyi rövidpályás Eb-n elért 8. helyezések időeredményében írta ki a kiküldetési szintet, a tehetséges egerszegi úszó pedig ennél jobbat úszott. Edzője, Horváth Csaba számára is nagy öröm ez.

- Hogyne lenne az, hiszen felnőtt világversenyre már rég jutott ki versenyzőnk - hallottuk Horváth Csabától. - Utoljára Betlehem Dávid utazhatott volna, ám éppen akkor jött a koronavírus-járvány és minden sporteseményt töröltek, Dávid pedig a következő évben eligazolt tőlünk Veszprémbe. Annak idején Szekeres Dorina 2007-ben ugyanígy 15 évesen, a debreceni rövidpályás Eb-n indulhatott tőlünk először felnőtt világversenyen, aki aztán később az olimpiára is kijutott 2012-ben. Úszóink persze korosztályos Eb-ken és vb-ken, medencés és nyílt vízi számokban rendre ott voltak és vannak is.

A lányok mellett ott volt az ob-n a fiúk képviseletében Nagy-Selmeczy Bulcsú, akinek nem volt könnyű dolga a nagyon erős férfimezőnyben. Legjobb eredményeit ő is hosszú távokon érte el: 1500 méteren (16:30,47) a 17., 800 méteren (8:44,79) pedig 19. helyezett lett.