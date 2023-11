Saját korosztályaiban pedig már „rutinos” éremszerzőnek számít. A többes szám azért indokolt, hiszen a junior és ifjúsági korosztályokban ma már nemcsak a hazai, de a nemzetközi színtéren is bizonyított érmeivel. Az idei őszön a Tallinban rendezett ifjúsági csapat Európa-bajnokságon lett aranyérmes társaival, ahogy tavaly is, de akkor Budapesten. Amikor azt kérdeztük tőle, melyiket tartja fontosabbnak, azaz a felnőttek között elért legutóbbi harmadik helyezését, vagy az ifi Eb-ken szerzett aranyait, a megfelelő válasz érkezett.

– Mindkettőt – vágta rá határozottan Kálmán Bálint. – Az, hogy kétszer is elsők lettünk a csapattal a korosztályos Eb-n nagyon jó, de az is remek eredmény, hogy harmadik tudtam lenni a felnőtt ob-n. A döntőben végig a második-harmadik helyen álltam. Ebben az a pláne, hogy a végén Pekler Zalán előzött meg, aki világklasszis, jelenleg világranglista első versenyző. A győzelmet a szintén világklasszisnak számító Péni István szerezte meg, s mindketten olimpikonok is.

– Akkor mégiscsak ez a bronz az eddigi legkomolyabb eredményed?

– Jó, elismerem, ez tényleg kimagaslónak számít, ha úgy vesszük, hogy kik ellen sikerült felvennem a kesztyűt és remekül helytállnom. Viszont ha az eredményeket soroljuk, akkor mindenkinek jobban átjön, ha azt hallja: ifjúsági Európa-bajnoki aranyérmes, vagy kétszeres junior eb bronzérmes. Számomra az is lényeges volt, hogy a mostani országos bajnokság volt a második alkalom, hogy sikerült a két magyar klasszist megszorongatnom.

– Számít hogy hol lősz? Úgy értve, itthon, a megszokott lőtereken, vagy mondjuk egy idegen külföldi lőtéren?

– Nem. Az utóbbi időben úgy érzem, mentálisan nagyot nőttem. Most már kezdem érezni, hogy teljesen mindegy számomra, hogy milyen a világítás, milyen magas a tábla, vagy éppen beszélgetnek-e mögöttem, vagy sem, miközben versenyzek. Ki tudom zárni a zavaró tényezőket és csak a célra, az adott lövésre fókuszálni.

– Van már újabb célkitűzés? Egy újabb szint, ahova el szeretnél jutni?

– A hazai Eb-válogatókon szeretnék eredményesen lőni. A legutóbbi, akkor világbajnoki válogatón épphogy lecsúsztam a felnőtt csapatról. Így aztán juniorként csak a korosztályos válogatott színeiben indulhattam.

– Jól veszem ki a szavaidból, hogy el tudtad volna képzelni magad a felnőtteknél is?

– Most már csak a következő válogatóra összpontosítok, ami a jövő évi Európa-bajnokságra kvalifikál. Vannak kijelölt ranglista versenyek, azokon kell a legjobb tízben lenni. Utána két külön versenyt rendeznek ennek a tíz lövőnek és közülük állítják össze a csapatot. A serdülőtől az ifjúságin át a juniorokig végig a mezőny élén jártam, mindig tudtam egy korosztállyal feljebb lépve is a legjobbak között lenni. Most például a junior ob alapversenyében 6 éve elért legmagasabb eredményt sikerült lőnöm. Viszont a felnőtteknél nagyon erős a mezőny, ahogy említettem, Péni és Pekler is a világ legjobbjai közé tartozik, melléjük harmadikként odaférni az EB-n nagy szó lenne, de az utóbbi időben nyújtott teljesítményemet figyelembe véve közel sem tűnik lehetetlennek.

– Motiváció, elismerés? Mennyire számít ez?

– Rá kell jönnie az embernek, hogy nem másokért, hanem magáért csinálja. És már most rengeteg munka van benne, hogy eddig eljutottam. A saját környezetből érkező gratulációkon kívül tágabb értelembe véve nem sokan jeleznek vissza, bár... Az utanpotlassport.hu-n nemrég megjelent egy cikk az Eb-n elért eredményeinkről és négy-ötezer like ment rá, ami tényleg meglepett és bevallom, nagyon jól esett.

– Van valami, ami még inkább segíthetné a fejlődésed?

– Természetesen még lenne min javítani. Az 50 méteres versenyeken például egy ötvenéves fegyverrel lövök, tehát az eszközök terén is lehetne újítani. Aztán jó lenne sportpszichológushoz, személyi edzőhöz járni, mint a nagyok, azonban ezeket jelenleg nem engedhetem meg magamnak, pedig ezek ma már a fejlődést és a teljesítményt nagyban befolyásoló tényezőkké váltak a modern sportban.

A kíváncsiság kedvéért Kálmán Bálint azért megmutatta, miként lehet a 10 méteres légpuskás számban 60 lövésből 629,2 kört elérni. Egy 0,5 mm-es kör jelenti a 10-est, és az azon belüli, a mértani középponthoz még közelebb célt érő lövések adják a plusz tizedeket. Egy versenyen, hatvanszor belelőve...