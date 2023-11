– Pécsen születtem, s általános iskolában a röplabda válogatott testnevelés tanárnőm, dr. Szűcs Emilné ismertetett meg ezzel a szép sportággal – mesélte. – Tehetségesnek gondolt, s átirányított néhány osztálytársammal együtt a férjéhez, akik a PEAC edzője volt. Az edzéseket követően 1966-ban játszottam először az NB II-ben a Mosonmagyaróvár ellen, aztán négy évvel később már dr. Czakó Gyula vezetésével a csapatunk bronzérmes lett. Rá egy évre pedig elértük a hőn áhított célt, s a legfiatalabb csapatként feljutottunk az NB I-es bajnokságba.

Hozzátette: miután az egyetemi egyesületben sok az egyetemista, főiskolás, s így a vándorlás is, egy évet sikerült végigjátszani. Majd újabb csapatépítés következett néhány Pécsen maradt játékossal.

– Maradtam, és 1976-ban a szakosztály legjobbjának választottak – folytatta Novák-Schönberger Mária. – A fiatalon elhunyt egykori tanárnőm emlékére rendezett nemzetközi tornán elnyertem a viadal legjobb játékosa címet is. Ezután nagy elismerés ért: dr. Steinmetz Endre verettel tüntettek ki. Ő alapította a PEAC Sportegyesületet, ezért minden évben kiemelkedő edzőket, sportolókat ismernek el. Lendületet kapott a csapat is az elismeréstől és 1978-ban veretlenül nyertük meg az NB II-es bajnokságot, sőt Baranya megye legjobb női sportolóinak listájára is felkerülhettem. Egy évvel később megszületett a kislányunk, aki mellett a férjemnek is köszönhetően eredményesen folytathattam a sportolást hat héttel a szülés után.

Aztán véget értek a pécsi évek, amikor a férje munkát kapott 1980-ban Nagykanizsán.

– Fájó szívvel ugyan, de otthagytam a szülővárosomat – fogalmazott. – Aztán 1982-ben megszületett a fiam, s már két gyerek mellett kerültem a nagyon jó NB II-es Olajbányász csapatához Czvetkó Tamás irányítása mellett. Őt váltotta később Gulyás Ferenc, vagyis mindenki Feri bácsija, akivel az 1985-'86-os másodosztályú bajnokságban bronzérmesek lettünk, s kitűztük célul az élvonalat. Ezt már nem érhettük el, mert gazdasági okok miatt feloszlatták a szakosztályt.

Novák-Schönberger Mária legjobb sportélményének azt tekinti, hogy remek barátokra talált a csapattagokban. Akikkel a mai napig immár saját örömükre minden szerdán két órát röplabdáznak, nők és férfiak vegyesen. Ennek a hagyománynak már 33 éve, amitől minden héten sok energiát kapnak.

– Szerencsére mindig van egy-egy lelkes testnevelő tanár, aki megtanítja az alapokat a fiataloknak, akik közül a bátrabbak eljönnek közénk játszani – mosolygott. – Talán nekik hála nem hal ki ezt a szép sportág Nagykanizsán. Mint említettem két gyermekem van és 5 unoka büszke nagymamája vagyok.

Novák-Schönberger Mária a stafétát Gombor Ágnes egykori kézilabdázónak adta át.