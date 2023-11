A korábbi két állomást, melyet Budapest és a szlovákiai Somorja rendezett, még távol maradtak az Egyesült Államok indulói, viszont Nürnbergben már a tengerentúli fiatalok is pástra léptek. Sőt, mindkét napon domináltak, s nem véletlen, hogy a fiúk mezőnyében a legjobb 12 helyre egyetlen európai versenyző fért be Bodor Áron (Ludovika) személyében. A ZVE két versenyzője közül Szabó Bálintnak sikerült a legjobb 64 mezőnyébe verekednie magát, s lett végül 47., amivel az országos ranglista 7. helyén áll. Vívótársa, Csatlós Gellért a népes, 285 indulós mezőnyben a 149. helyen végzett.A lányok mezőnyében az első 15 helyen csak amerikai versenyző végzett. A ZVE két induló versenyzője közül Simon Borbála, aki a korosztályos keret tagja, a 22. helyen végzett, a második legjobb magyar versenyzőként. A nagy számú mezőnyben (236 induló) Antal Katalin a 177. helyen végzett. A csapatversenyek során a Bartus Claudia, Gyapjas Hanna, Kollár Anna és az egerszegi Simon Borbála alkotta válogatott az ötödik helyen végzett, akiket az amerikai válogatott csapat állított meg. A két egerszegi vívó, Csatlós Gellért és Szabó Bálint, kiegészülve Bebesi Kolos és Badár Krisztián társaikkal, csapatban is megmérettették magukat, ahol az 50 egység közül a 20. helyet szerezték meg.