A beavatottak ezen a mondaton akár meg is sértődhetnének, de minden bizonnyal ők is úgy vannak vele: inkább elmagyarázzák a sportág lényegét, hiszen azzal is népszerűsítik. A legegyszerűbben és sokak számára a legérthetőbben a testnevelésórák kidobós játékáig érdemes visszamenni, de persze ennél azért összetettebb játékról van szó. Bohács Ferenc, a magyar dodgeball szövetség vezetője és egyben szakvezetője adott némi magyarázatot és szabályismertetetést, hogy a hat fős csapatok öt labdával zajló játékon belül milyen variációk és stratégiák lehetnek, de a lényeg az: a támadó csapatnak lehetőleg ellenfelet kell találni, a másik oldalon lévőknek pedig lehetőleg el kell kerülni a találkozást a labdával.

Ő maga is elismerte, egy fiatal sportágról van szó, amely tapasztalata szerint is gyorsan fejlődik.

A horvátországi Eszéken, 19 ország legjobb játékosai küzdöttek egymással és a magyar női válogatottnak három meghatározó tagja Salamon Emese, Salamon Enikő és Herman Nikolett történetesen nagykanizsaiak. A csapat a 11. helyen végzett, ami az eddigi legjobb Európa-bajnoki szereplést takarja a hölgyeknél én van túl.

- A sportág alapító országait sikerült legyőzni és a legjobbakkal is komoly csatákat vívtunk. A női és vegyes csapatainknak egyaránt csak a rosszabb szettkülönbségek miatt nem sikerült továbbjutni olyan csoportokból, ahol a későbbi győztes is szerepelt. Utána viszont, már mindhárom kategóriában domináltak a mérkőzéseken - összegezett Bohács Ferenc.

A női csapat, tehát a kanizsai lányokkal megerősödve, Walest legyőzték, de kikaptak az Eb-2. angoloktól, ám csak néhány labdán múlt a győzelem a kiélezett találkozón, és lemaradtak a negyeddöntőről. A későbbi helyosztókon Skóciát és Horvátországot győzték le a magyar hölgyek, így végeztek a 11. helyen.

Bohács Ferenc annyit még hozzátett mindehhez: a kanizsai lányok nem idehaza, hanem a fővárosban ismerkedtek meg a sportággal, de mint mondta, szívesen bemutatnák a dodgeballt mondjuk Kanizsán is. Sőt, már van is erre egy tervük.

(A videókon játék közben a magyar női válogatott, 9-es mezben Salamon Emese, 19-esben Salamon Enikő, 88-as számmal pedig Hermán Nikolett.)