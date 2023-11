A program létrejöttéért a Magyar Jégkorong Szövetség mellett az Egerszegi Titánok is sokat tett, nem véletlen, hogy a klub mezébe bújt fiatalokkal és persze a segítőikkel futottunk össze. Hunyadi Bianka, az Egerszegi Titánok vezetője elárulta, miközben még csak gyülekeztek a résztvevők a tornateremben, hogy két éve már tartottak hasonló rendezvényt. A Titánok 150 igazolt sportolóval büszkélkedhet és nekik sem mindegy, hogy mennyien kapnak kedvet a sportághoz, ami számukra is a bázis erősítését jelentheti, na meg persze az egész magyar jégkorongsportnak.

Az eseményre olyan régi, sportága megszállott vezetője is eljött, mint Kovács Zoltán, az MJSZ szakmai elnöke, aki érdeklődésünkre elmondta, a hazai jégkorongnak ma már több mint 10 ezer igazolt versenyzője van, húsz esztendeje nagyjából ez a szám kétezer volt. A jégcsarnokok megépülésével aztán növekedésnek indult az igazoltak száma, a mostani népszerűsítő programjuk harminc, főleg vidéki helyszínt érint. A helyi kluboknak ugyanis fontos, hogy kapcsolatuk legyen az iskolákkal, melyekben ajánlhatnák sportágként a gyerekeknek a jégkorongot.

Az Öveges-iskolában persze nemcsak beszéltek a jégkorongról, hanem bemutatókkal is készültek. Eljött például a jelenlegi női válogatott tagja, Ungár Rebeka, illetve a korábbi férfi válogatott Orbán Attila is, akik a gyerekeknek elmondták: ők is hatévesen találkoztak először a sportággal. Orbán Attila például úgy fogalmazott, egy sportágválasztón ajánlották neki a jéghokit, másnap már jégen volt és azóta is, bár ma már inkább sportvezetőként és edzőként. Az Öveges-iskola alsósai (1-4. osztály) aztán szép lassan kezükbe foghatták a tokokat, magukra ölthették a mezeket, a sisakokat és minden olyan felszerelést, ami a sportághoz hozzátartozik. Ajándékokkal is érkeztek a vendégek, no meg ellátogatott Andráshidára „Csúszka”, a jegesmackó is, a magyar válogatott kabalafigurája.

Tartalmas találkozás volt, ami után mi mást remélhetnének a résztvevők, mint azt: nem volt hiábavaló a bemutató.